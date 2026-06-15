5 Yıl İçinde Hayatında Yaşanacak En Büyük Değişim Ne Olacak?
Hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlerin toplamıdır derler; ama aslında geleceğimiz, tam şu an içimizde taşıdığımız enerjilerin, biriktirdiğimiz yorgunlukların ve bilinçaltımızdaki o gizli arzuların bir yansımasıdır. Bugün bulunduğun noktadan memnun olabilirsin ya da hayatında radikal bir şeylerin değişmesini umut ediyor olabilirsin. Zaman o kadar hızlı akıyor ki, önümüzdeki 5 yıl içinde dönüp bugüne baktığında 'Ben gerçekten bu yollardan mı geçtim?' diyeceğine emin olabilirsin. Bu test, senin şu anki yaşam dinamiklerini, krizlere verdiğin yanıtları ve ruhsal ihtiyaçlarını analiz ederek önümüzdeki 5 yıllık süreçte seni bekleyen en köklü, en dönüştürücü o büyük değişimi tahmin etmek için tasarlandı.
Hazırsan, zamanın ötesine geçelim ve gelecekteki yeni 'sen' ile tanışalım!
1. Şu anki hayatını genel olarak düşündüğünde, seni en çok yoran ve "artık değişmeli" dediğin şey nedir?
2. Çok önemli bir yol ayrımındasın ve büyük bir karar vermen gerekiyor. Genelde kime danışırsın?
3. Cebinde limitsiz bir bütçe var ve sadece tek bir şey satın alabilirsin. Tercihin hangisi olurdu?
4. Hayatındaki insanlarla ilişkilerinde seni en çok ne hayal kırıklığına uğratır?
5. Bir tatil şansın var ve ruhunu tamamen sıfırlamak istiyorsun. Nereye gidersin?
6. Şu anki işinde/eğitim hayatında ya da günlük koşturmacanda en çok hangi rolde başarılı olduğunu düşünüyorsun?
7. Sosyal medya hesaplarında en çok karşına çıkan ve seni "Keşke ben de böyle olsam" diye düşündüren içerik türü hangisidir?
8. Çocukluğundan beri hiç değişmeyen, senin en belirgin karakter özelliğin nedir?
9. Bir kriz anında, her şey ters gittiğinde psikolojik olarak verdiğin ilk tepki ne olur?
10. Hayat felsefeni tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, hangisi seni anlatır?
Yeni Bir Dünyaya Adım Atacaksın!
Kendi İşinin Patronu Olacaksın!
Yuva Kuracaksın!
İnzivaya Çekileceksin!
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