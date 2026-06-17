Psikoloji Testi: Sen Kaçıncı Derece Kafayı Yedin?

Zihin bazen sessiz bir oda gibi sakin olur, bazen de aynı anda açılmış 57 sekme gibi kontrol edilemez hale gelir. Günlük hayatta verdiğin tepkiler, düşündüğün senaryolar ve kafanda kurduğun diyaloglar aslında zihinsel durumun hakkında çok şey söyler. Bu testte kendini daha yakından tanıyacak, “ben normal miyim yoksa biraz fazla mı düşündüm?” sorusuna eğlenceli bir cevap bulacaksın.

Bu test tamamen eğlence amaçlıdır ve bilimsel bir teşhis niteliği taşımaz.