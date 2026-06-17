Psikoloji Testi: Sen Kaçıncı Derece Kafayı Yedin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zihin bazen sessiz bir oda gibi sakin olur, bazen de aynı anda açılmış 57 sekme gibi kontrol edilemez hale gelir. Günlük hayatta verdiğin tepkiler, düşündüğün senaryolar ve kafanda kurduğun diyaloglar aslında zihinsel durumun hakkında çok şey söyler. Bu testte kendini daha yakından tanıyacak, “ben normal miyim yoksa biraz fazla mı düşündüm?” sorusuna eğlenceli bir cevap bulacaksın.
Bu test tamamen eğlence amaçlıdır ve bilimsel bir teşhis niteliği taşımaz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçerek başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Önemli bir mesajı kaç kez okuyup anlamını çözmeye çalışırsın?
4. Bir plan iptal olunca ne hissedersin?
5. Gece yatarken zihnin nasıldır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir tartışmadan sonra ne yaparsın?
7. Sosyal bir ortamda kendini nasıl hissedersin?
8. Birine cevap vermeden önce ne yaparsın?
9. Geçmişteki bir olayı ne sıklıkla hatırlarsın?
10. Bir şey yanlış gittiğinde ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zihnin ve Düşüncelerin Kontrollü!
Zihninde Dağınıklıklar Var!
Zihninin İçinde Gürültüler Hakim!
Tam Gaz Kaos!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın