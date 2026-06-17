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Psikoloji Testi: Sen Kaçıncı Derece Kafayı Yedin?

Psikoloji Testi: Sen Kaçıncı Derece Kafayı Yedin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 17:01
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Zihin bazen sessiz bir oda gibi sakin olur, bazen de aynı anda açılmış 57 sekme gibi kontrol edilemez hale gelir. Günlük hayatta verdiğin tepkiler, düşündüğün senaryolar ve kafanda kurduğun diyaloglar aslında zihinsel durumun hakkında çok şey söyler. Bu testte kendini daha yakından tanıyacak, “ben normal miyim yoksa biraz fazla mı düşündüm?” sorusuna eğlenceli bir cevap bulacaksın.

Bu test tamamen eğlence amaçlıdır ve bilimsel bir teşhis niteliği taşımaz.

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Önemli bir mesajı kaç kez okuyup anlamını çözmeye çalışırsın?

4. Bir plan iptal olunca ne hissedersin?

5. Gece yatarken zihnin nasıldır?

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6. Bir tartışmadan sonra ne yaparsın?

7. Sosyal bir ortamda kendini nasıl hissedersin?

8. Birine cevap vermeden önce ne yaparsın?

9. Geçmişteki bir olayı ne sıklıkla hatırlarsın?

10. Bir şey yanlış gittiğinde ne yaparsın?

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Zihnin ve Düşüncelerin Kontrollü!

Zihnin oldukça dengeli çalışıyor ve düşüncelerini yönetme konusunda başarılısın. Olayları büyütmeden, olduğu gibi kabul edebilmen günlük yaşamında sana büyük bir rahatlık sağlıyor. İnsanların çoğunun gereksiz yere kafaya taktığı durumlarda sen daha sakin kalabiliyorsun. Bu durum duygusal olarak güçlü ve stabil bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Ancak bazen fazla rahat tavrın bazı detayları kaçırmana neden olabilir. Yine de genel olarak zihinsel yükün düşük ve kontrollü bir düzeyde. Sosyal ilişkilerde de bu sakinlik sana avantaj sağlar. İnsanlar senin yanında kendini daha rahat hisseder çünkü zihinsel karmaşanı dışarı yansıtmazsın.

Zihninde Dağınıklıklar Var!

Zihnin çoğu zaman dengeli olsa da zaman zaman gereksiz düşünceler devreye giriyor. Özellikle sosyal ilişkiler ve geçmiş olaylar hakkında düşündüğünde zihninde küçük döngüler oluşabiliyor. Bu seviyede hem mantık hem de duygular arasında gidip gelme eğilimi vardır. Bu da karar verirken zaman zaman zorlanmana neden olabilir. Ancak genellikle kontrolü yeniden ele almayı başarırsın. Günlük yaşamında bu durum seni tamamen etkilemez ama bazı anlarda gereğinden fazla düşündüğünü fark edebilirsin. Yine de bu, ciddi bir zihinsel karmaşa değil; daha çok zaman zaman yükselen düşünce trafiğidir.

Zihninin İçinde Gürültüler Hakim!

Zihninin İçinde Gürültüler Hakim!

Zihnin oldukça aktif ve durmadan çalışan bir yapıya sahip. Bir olay gerçekleştiğinde onu tek bir açıdan değil, birçok farklı senaryo üzerinden değerlendiriyorsun. Bu da seni hem analitik hem de aşırı düşünen biri haline getiriyor. Bazen bir kelime, bir bakış ya da küçük bir detay bile uzun süre zihninde kalabiliyor. Bu durum seni derin düşünen biri yaparken aynı zamanda zihinsel yorgunluğa da neden olabiliyor. İç dünyan oldukça yoğun olduğu için dış dünya ile zihnin arasında zaman zaman uyumsuzluk yaşayabilirsin. Bu da seni hem yaratıcı hem de fazla analiz eden biri haline getirir.

Tam Gaz Kaos!

Zihnin sürekli aktif, sürekli konuşan ve durmayan bir yapıya sahip. Gün içinde onlarca farklı senaryo üretir, olayları en küçük detayına kadar analiz eder ve çoğu zaman aynı düşünceyi defalarca yeniden işler. Bu durum seni oldukça derin düşünen biri haline getirir ama aynı zamanda zihinsel olarak yorucu bir döngü yaratır. Geçmiş, gelecek ve olasılıklar arasında sürekli gidip gelirsin. Bazen gerçek olaylardan çok zihninde kurduğun versiyonlarla yaşarsın. Bu da hem güçlü bir hayal gücü hem de yoğun bir zihinsel yük anlamına gelir. İç sesin neredeyse hiç susmaz ve bu seni zaman zaman yorabilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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