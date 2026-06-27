İçindeki Dexter ile Yüzleşme Vakti: Sosyopatlık Spektrumunun Neresindesin?

Popüler kültür sağ olsun; Sherlock Holmes, Dr. House veya Dexter gibi karakterleri izlerken içten içe onların o soğukkanlı, kuralları hiçe sayan ve manipülatif tavırlarına hayran kalıyoruz. Peki, gerçek hayatta işler nasıl yürüyor? Günlük ilişkilerinde ne kadar samimisin, kurallar senin için ne ifade ediyor ve en önemlisi vicdan azabı denen o hisle aran nasıl? Bu içerik, klinik bir teşhis amacı gütmeyen, tamamen popüler psikoloji teorilerine dayanan eğlenceli bir Onedio testi olarak içindeki o gizemli ve soğukkanlı karakteri analiz etmek için hazırlandı.

Hazırsan başlayalım!