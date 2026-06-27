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İçindeki Dexter ile Yüzleşme Vakti: Sosyopatlık Spektrumunun Neresindesin?

İçindeki Dexter ile Yüzleşme Vakti: Sosyopatlık Spektrumunun Neresindesin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.06.2026 - 16:01
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Popüler kültür sağ olsun; Sherlock Holmes, Dr. House veya Dexter gibi karakterleri izlerken içten içe onların o soğukkanlı, kuralları hiçe sayan ve manipülatif tavırlarına hayran kalıyoruz. Peki, gerçek hayatta işler nasıl yürüyor? Günlük ilişkilerinde ne kadar samimisin, kurallar senin için ne ifade ediyor ve en önemlisi vicdan azabı denen o hisle aran nasıl? Bu içerik, klinik bir teşhis amacı gütmeyen, tamamen popüler psikoloji teorilerine dayanan eğlenceli bir Onedio testi olarak içindeki o gizemli ve soğukkanlı karakteri analiz etmek için hazırlandı. 

Hazırsan başlayalım!

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İçindeki Dexter ile Yüzleşme Vakti: Sosyopatlık Spektrumunun Neresindesin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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