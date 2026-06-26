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İçindeki 'Gölge Kişilik' Senden Ne Saklıyor?

İçindeki 'Gölge Kişilik' Senden Ne Saklıyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 18:11
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İçimizdeki saklı dünyayı, bastırdığımız arzuları ve yüzleşmekten kaçtığımız o karanlık ama bilge tarafı keşfetmeye hazır mısınız? İşte karşınızda Carl Jung’un psikoloji dünyasına kazandırdığı en gizemli kavramlardan birini derinlemesine inceleyen o test!

Hazırsan başlayalım!

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İçindeki 'Gölge Kişilik' Senden Ne Saklıyor?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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