İçindeki 'Gölge Kişilik' Senden Ne Saklıyor?

İçimizdeki saklı dünyayı, bastırdığımız arzuları ve yüzleşmekten kaçtığımız o karanlık ama bilge tarafı keşfetmeye hazır mısınız? İşte karşınızda Carl Jung’un psikoloji dünyasına kazandırdığı en gizemli kavramlardan birini derinlemesine inceleyen o test!

Hazırsan başlayalım!