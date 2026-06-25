Aşk Hayatındaki Gizli Kimliğin: Flört Ederken Aslında Hangi Burç Gibi Davranıyorsun?

Normal hayatta son derece sakin, mantıklı ya da mesafeli biri olabilirsin. İş hayatında disiplinli bir profesyonel, arkadaş ortamında ise grubun neşe kaynağı olman çok normal. Ancak işin içine 'flört', aşk ve o ilk heyecanlar girdiğinde hepimizin içinden bambaşka bir alter ego çıkıyor! Kimimiz bir anda avını gözleyen cesur bir avcıya dönüşüyor, kimimiz zeka oyunlarıyla karşı tarafı büyülüyor, kimimiz ise strateji ve mantığı elden bırakmıyor.

Hazırsan 10 soruda aşk hayatındaki maskeni düşürüyoruz!