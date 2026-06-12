İlişkini Anlat Evliliğe Kaç Adım Uzakta Olduğunu Söyleyelim!
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Kimi ilişkiler daha ilk haftadan 'İşte evleneceğim insan' dedirtir, kimileri ise yıllarca sürse de o büyük karara bir türlü varamaz. Evlilik; sadece iki insanın birbirini çok sevmesi değil, aynı zamanda hayat ritimlerinin, gelecek planlarının ve en önemlisi kriz anlarındaki uyumlarının bir bütünüdür. Peki, sizin ilişkiniz şu an hangi evrede? Hala birbirinizi keşfetmeye çalıştığınız o flörtöz günlerde misiniz, yoksa çeyiz alışverişi listeleri çoktan yapılmaya başlandı mı? Bu test, ilişkinizin tüm röntgenini çekiyor ve o büyük imzaya tam olarak kaç adım uzakta olduğunuzu tüm gerçekliğiyle fırçalıyor.
Hazırsanız, ilişkinizi masaya yatıralım!
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1. Birlikte geleceğe dair planlar yaparken konuşmalarınız genellikle nasıl şekilleniyor?
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2. Sevgilinin ailesi veya arkadaş grubuyla olan ilişkiniz şu an ne durumda?
3. İlişkinizde çok büyük ve hararetli bir kavga çıktığında bu krizi nasıl çözüyorsunuz?
4. Maddiyat, para yönetimi ve bütçe konuları aranızda nasıl konuşuluyor?
5. Boş bir pazar gününü birlikte geçirecekseniz, ilişkinizin ideal pazar rutini hangisidir?
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6. Sevgilinle aynı evin içinde birkaç gün geçirdiğinizde (örneğin kısa bir tatilde veya hafta sonunda) nasıl hissediyorsun?
7. Sosyal medyada bir evlilik teklifi veya düğün videosu gördüğünüzde ikinizin verdiği ortak refleks nedir?
8. İlişkinizde "güven" kavramı ne kadar oturdu? Birbirinizin sosyal medyası veya arkadaş çevresi sizde soru işareti yaratıyor mu?
9. Kendi kişisel kariyer planlarını veya hayat hedeflerini yaparken sevgilin bu planların neresinde yer alıyor?
10. Sevgilinin en tahammül edemediğin, seni çileden çıkaran o kötü huyuyla aran nasıl?
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