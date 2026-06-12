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İlişkini Anlat Evliliğe Kaç Adım Uzakta Olduğunu Söyleyelim!

İlişkini Anlat Evliliğe Kaç Adım Uzakta Olduğunu Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 13:36
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Kimi ilişkiler daha ilk haftadan 'İşte evleneceğim insan' dedirtir, kimileri ise yıllarca sürse de o büyük karara bir türlü varamaz. Evlilik; sadece iki insanın birbirini çok sevmesi değil, aynı zamanda hayat ritimlerinin, gelecek planlarının ve en önemlisi kriz anlarındaki uyumlarının bir bütünüdür. Peki, sizin ilişkiniz şu an hangi evrede? Hala birbirinizi keşfetmeye çalıştığınız o flörtöz günlerde misiniz, yoksa çeyiz alışverişi listeleri çoktan yapılmaya başlandı mı? Bu test, ilişkinizin tüm röntgenini çekiyor ve o büyük imzaya tam olarak kaç adım uzakta olduğunuzu tüm gerçekliğiyle fırçalıyor. 

Hazırsanız, ilişkinizi masaya yatıralım!

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1. Birlikte geleceğe dair planlar yaparken konuşmalarınız genellikle nasıl şekilleniyor?

2. Sevgilinin ailesi veya arkadaş grubuyla olan ilişkiniz şu an ne durumda?

3. İlişkinizde çok büyük ve hararetli bir kavga çıktığında bu krizi nasıl çözüyorsunuz?

4. Maddiyat, para yönetimi ve bütçe konuları aranızda nasıl konuşuluyor?

5. Boş bir pazar gününü birlikte geçirecekseniz, ilişkinizin ideal pazar rutini hangisidir?

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6. Sevgilinle aynı evin içinde birkaç gün geçirdiğinizde (örneğin kısa bir tatilde veya hafta sonunda) nasıl hissediyorsun?

7. Sosyal medyada bir evlilik teklifi veya düğün videosu gördüğünüzde ikinizin verdiği ortak refleks nedir?

8. İlişkinizde "güven" kavramı ne kadar oturdu? Birbirinizin sosyal medyası veya arkadaş çevresi sizde soru işareti yaratıyor mu?

9. Kendi kişisel kariyer planlarını veya hayat hedeflerini yaparken sevgilin bu planların neresinde yer alıyor?

10. Sevgilinin en tahammül edemediğin, seni çileden çıkaran o kötü huyuyla aran nasıl?

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Siz Henüz Flörtün ve Özgürlüğün Zirvesindesiniz!

İlişki haritanıza bakılırsa, evlilik cüzdanı ve nikah dairesi kelimeleri sizin ilişkiniz için şu an oldukça uzak bir gezegende yer alıyor! Sizin için evliliğe giden yolda atılması gereken daha onlarca adım var ve dürüst olmak gerekirse iki tarafın da acele etmeye hiç niyeti yok. İlişkiniz henüz o ağır sorumlulukların, ailevi ritüellerin ve finansal planlamaların ciddiyetine girmemiş. Siz şu an hayatın tadını çıkarmayı, birlikte eğlenmeyi, anı yaşamayı ve birbirinizin kişisel alanlarına saygı duymayı her şeyin önünde tutuyorsunuz. Evlilik fikri ufukta belirdiğinde iki tarafın da içini tatlı bir heyecandan ziyade hafif bir panik dalgası kaplıyor. Bu durum ilişkinizin kötü veya sevgisiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor; aksine, birbirinizi kalıplara sokmadan, toplumsal baskılara boyun eğmeden, tamamen organik ve özgür bir şekilde yaşadığınızı gösteriyor. Kariyer planlarınız, kişisel hedefleriniz ve bireysel özgürlükleriniz şu an ilişkinin ortak geleceğinden daha baskın. Birlikte çok eğleniyor, harika vakit geçiriyorsunuz ama 'Ömür boyu aynı evin içinde, aynı faturaları ödeyerek yaşamak' fikri henüz zihninizde tam olarak oturmamış. Birbirinizin ailesiyle olan mesafeniz ve gelecek planlarındaki o esnek, bağlayıcılığı olmayan tavrınız da bunun en büyük kanıtı. Sizin için en doğrusu, üzerinizde hiçbir toplumsal veya çevresel evlilik baskısı kurmadan bu dönemin tadını sonuna kadar çıkarmaktır. İlişkinizin temellerini sağlamlaştırmak, birbirinizin en zor anlarındaki reflekslerini keşfetmek ve 'ben' olmaktan 'biz' olmaya giden o köprüyü sakince inşa etmek için önünüzde çok güzel bir zaman var. Aceleye gerek yok; ne zaman ki o bireysel maceralarınız ortak bir hikayeye dönüşmek ister, işte o zaman evlilik adımlarını saymaya başlarsınız. Şimdilik flörtün ve gençliğin tadını çıkarın!

Kalbiniz 'Evet' Diyor Ama Mantığınız Frene Basıyor!

Siz tam olarak o meşhur 'Evlilik Kavşağı'nda durmuş, sinyal vermeden bekleyen o çiftsiniz! Evliliğe ne çok uzaksınız ne de nikah masasına oturacak kadar yakınsınız; tam ortada, kararsızlıkların ve mantık analizlerinin döndüğü bir araftasınız. Aranızdaki sevgi, bağ ve çekim oldukça güçlü; birbirinizi hayatınızın önemli bir yerine koymuşsunuz. Ancak iş o büyük imzayı atmaya, aileleri tamamen hayatın merkezine almaya ve ortak bir bütçe yönetmeye gelince iki taraftan birinin — ya da ikinizin de — kafasında 'Acaba doğru zaman mı?', 'Finansal olarak hazır mıyız?' veya 'Birbirimizin kötü huylarıyla ömür boyu yaşayabilir miyiz?' gibi devasa soru işaretleri dönüyor. İlişkinizde evlilik konusu zaman zaman açılıyor, hatta bu fikir içinizde tatlı bir heyecan yaratıyor ama hemen arkasından gelen mantıklı ve rasyonel kaygılar frene basmanıza neden oluyor. Özellikle hayat şartları, ekonomik dengeler veya kariyer basamaklarındaki belirsizlikler, o büyük adımı sürekli ileri bir tarihe ertelemenize yol açıyor. Birbirinizin ev alışkanlıklarına veya kriz anlarındaki bazı tavırlarına karşı tam anlamıyla %100 bir teslimiyet sağlamış değilsiniz; hala birbirinizi törpülemeye veya anlamaya çalıştığınız o kritik virajdasınız. Bu evre, bir ilişkinin geleceğini belirleyen en sağlıklı ve en olgun dönemdir. Körükörüne bir aşkla evliliğe koşmak yerine, riskleri ve uyumunuzu masaya yatırmanız sizin ne kadar bilinçli bir çift olduğunuzu gösteriyor. Kafanızdaki o soru işaretlerini birbirinizden gizlemek yerine, açık yüreklilikle ve korkusuzca konuşmalısınız. Finansal korkularınız veya karakter çatışmalarınız konuşuldukça eriyecektir. Unutmayın, evlilik mükemmel iki insanın buluşması değil, birbirinin kusurlarıyla nasıl yaşayacağını öğrenmiş iki insanın ortaklığıdır. Kavşaktan doğru yöne dönmek sizin elinizde!

Alyanslar Akılda, Hazırlıklar Bilinçaltında!

Toplanın, sizin için o meşhur geri sayım çoktan başladı! İlişkinizin evlilik skoruna bakılırsa, o büyük imzaya ve hayalini kurduğunuz o mutlu yuvaya sadece birkaç adım uzaktasınız. Aranızdaki flört dönemi yerini çoktan sarsılmaz bir güvene, derin bir bağlılığa ve 'Biz artık bir takımız' bilincine bırakmış. Birbirinizin en bakımsız, en sinirli veya en mutsuz hallerini bile sevgiyle evcilleştirmeyi başarmışsınız. Hayat planlarınızı yaparken artık kararlar tek kişilik alınmıyor; her kariyer adımı, her tatil planı veya her finansal harcama tamamen ortak geleceğinizin mimarisine göre şekilleniyor. İki tarafın ailesi ve arkadaş çevresi de sizi çoktan 'evlenecek çift' olarak yaftalamış ve kendi dünyalarına entegre etmiş durumda. Sosyal medyada gördüğünüz düğün videoları veya ev eşyaları artık sizin için sadece uzak birer içerik değil; içten içe kendi geleceğinizi hayal ettiğiniz, 'Bizimki de böyle olmalı' dediğiniz birer provaya dönüşmüş. Aranızdaki krizleri çözme şekliniz o kadar olgunlaşmış ki, artık kavgalar ilişkiyi yıpratmak yerine birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlayan birer araca dönüşüyor. Şu an tek eksik, doğru zamanlama, finansal taşların tamamen yerine oturması ve o meşhur resmi teklifin yapılması! Siz evliliğin o ağır sorumluluk batan tarafına değil, getireceği o huzurlu ve güvenli limana odaklanmış durumdasınız. Birbirinizin hayatındaki varlığı artık bir zorunluluk değil, nefes almak gibi doğal bir refleks haline gelmiş. Önünüzdeki o son birkaç adımı atarken yapmanız gereken tek şey, anın tadını çıkarmak ve o büyük gün geldiğinde her şeyin hayal ettiğiniz gibi olacağına inanmaktır. Hazırlıklara zihnen başlayın, çünkü o yüzük çok yakında o parmağa takılacak!

Gelinlik ve Damatlık Provalarına Başlayabilirsiniz!

Sizin için test sonucunu açıklamaya bile gerek yok aslında; siz çoktan zihnen, kalben ve ruhen o nikah masasına oturmuş, 'Evet!' diye haykırmışsınız! İlişkiniz evliliğe o kadar yakın ki, aranızdaki tek mesafe sadece resmi kurumlardan alınacak bir gün ve nikah memurunun o meşhur soruyu sormasından ibaret. Siz 'ben' kavramını tamamen yeryüzünden silmiş, muazzam bir 'biz' imparatorluğu kurmuşsunuz. Gelirleriniz, giderleriniz, çeyiz listeleriniz, evde hangi koltuğun nereye konulacağı, hatta doğacak çocukların isimleri bile aranızda birer espri olmaktan çıkıp net birer plan haline gelmiş. Aileleriniz çoktan akraba moduna girmiş, pazar rutinleriniz gelecekteki evliliğinizin birebir kopyası haline gelmiş ve siz birbirinizin her şeyine — en kötü huyuna bile — tamamen teslim olmuşsunuz. Aranızdaki güven o kadar mutlak ki, dünyadaki hiçbir dış etken, kıskançlık krizi veya dedikodu sizin bu sarsılmaz kalenizi yıkamaz. Sevgiliniz şu an cebinden bir yüzük çıkarsa sizin için sürpriz olmaz; sadece 'Sonunda o beklenen an geldi' diyerek büyük bir coşkuyla sarılırsınız. Birbirinizin hayatındaki yeriniz artık tartışmaya kapalı bir kesinliğe sahip. Sizin için evlilik, özgürlüğünüzün kısıtlanacağı bir hapishane değil; aksine sevdiğiniz insanla her gün aynı eve uyanacağınız, hayatın tüm yükünü birlikte omuzlayacağınız muazzam bir macera parkı. Eğer hala başlamadıysanız, düğün salonu tarihlerine bakmaya, gelinlik ve damatlık provaları için randevu almaya şimdiden başlayabilirsiniz. Çünkü sizin yolunuzun sonu, etrafınızdaki herkesin hayranlıkla izleyeceği, o dillere destan mutlu bir yuva! Ömür boyu mutluluklar şimdiden sizinle olsun!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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