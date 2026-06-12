İlişkini Anlat Evliliğe Kaç Adım Uzakta Olduğunu Söyleyelim!

İlişki haritanıza bakılırsa, evlilik cüzdanı ve nikah dairesi kelimeleri sizin ilişkiniz için şu an oldukça uzak bir gezegende yer alıyor! Sizin için evliliğe giden yolda atılması gereken daha onlarca adım var ve dürüst olmak gerekirse iki tarafın da acele etmeye hiç niyeti yok. İlişkiniz henüz o ağır sorumlulukların, ailevi ritüellerin ve finansal planlamaların ciddiyetine girmemiş. Siz şu an hayatın tadını çıkarmayı, birlikte eğlenmeyi, anı yaşamayı ve birbirinizin kişisel alanlarına saygı duymayı her şeyin önünde tutuyorsunuz. Evlilik fikri ufukta belirdiğinde iki tarafın da içini tatlı bir heyecandan ziyade hafif bir panik dalgası kaplıyor. Bu durum ilişkinizin kötü veya sevgisiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor; aksine, birbirinizi kalıplara sokmadan, toplumsal baskılara boyun eğmeden, tamamen organik ve özgür bir şekilde yaşadığınızı gösteriyor. Kariyer planlarınız, kişisel hedefleriniz ve bireysel özgürlükleriniz şu an ilişkinin ortak geleceğinden daha baskın. Birlikte çok eğleniyor, harika vakit geçiriyorsunuz ama 'Ömür boyu aynı evin içinde, aynı faturaları ödeyerek yaşamak' fikri henüz zihninizde tam olarak oturmamış. Birbirinizin ailesiyle olan mesafeniz ve gelecek planlarındaki o esnek, bağlayıcılığı olmayan tavrınız da bunun en büyük kanıtı. Sizin için en doğrusu, üzerinizde hiçbir toplumsal veya çevresel evlilik baskısı kurmadan bu dönemin tadını sonuna kadar çıkarmaktır. İlişkinizin temellerini sağlamlaştırmak, birbirinizin en zor anlarındaki reflekslerini keşfetmek ve 'ben' olmaktan 'biz' olmaya giden o köprüyü sakince inşa etmek için önünüzde çok güzel bir zaman var. Aceleye gerek yok; ne zaman ki o bireysel maceralarınız ortak bir hikayeye dönüşmek ister, işte o zaman evlilik adımlarını saymaya başlarsınız. Şimdilik flörtün ve gençliğin tadını çıkarın!