Bilinçaltının Labirentine İniyoruz: Seçeceğin Soyut Tablolar En Büyük Korkunu Ele Veriyor!

İnsan zihni, kelimelerle ifade edemediği pek çok şeyi görseller, renkler ve soyut formlar aracılığıyla dışarı vurur. Ünlü psikiyatrist Carl Jung ve Hermann Rorschach’ın da belirttiği gibi, soyut bir resme baktığında gözünün ilk çarptığı detay veya seni içine çeken o renk paleti, aslında bilinçaltının sana gönderdiği gizli bir sinyaldir. Bu testte, sanatı ve psikolojiyi bir araya getirdik.

Hazırsan, fırça darbelerinin arkasına saklanan o en büyük korkunla yüzleşme vakti!