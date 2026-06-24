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Bilinçaltının Labirentine İniyoruz: Seçeceğin Soyut Tablolar En Büyük Korkunu Ele Veriyor!

Bilinçaltının Labirentine İniyoruz: Seçeceğin Soyut Tablolar En Büyük Korkunu Ele Veriyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 12:33
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İnsan zihni, kelimelerle ifade edemediği pek çok şeyi görseller, renkler ve soyut formlar aracılığıyla dışarı vurur. Ünlü psikiyatrist Carl Jung ve Hermann Rorschach’ın da belirttiği gibi, soyut bir resme baktığında gözünün ilk çarptığı detay veya seni içine çeken o renk paleti, aslında bilinçaltının sana gönderdiği gizli bir sinyaldir. Bu testte, sanatı ve psikolojiyi bir araya getirdik. 

Hazırsan, fırça darbelerinin arkasına saklanan o en büyük korkunla yüzleşme vakti!

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Bilinçaltının Labirentine İniyoruz: Seçeceğin Soyut Tablolar En Büyük Korkunu Ele Veriyor!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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