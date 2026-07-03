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Aslında Kimsin? Gretchen Rubin’in "Dört Eğilim" Teorisine Göre Karakter Analizin!

Aslında Kimsin? Gretchen Rubin’in "Dört Eğilim" Teorisine Göre Karakter Analizin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 12:54
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Kendini ne kadar iyi tanıyorsun? Gretchen Rubin’in “Dört Eğilim” teorisine göre vereceğin cevaplarla, beklentilere nasıl tepki verdiğini ve karakterinin temel yönelimini keşfediyoruz.

Hazırsan başlayalım!

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Aslında Kimsin? Gretchen Rubin’in "Dört Eğilim" Teorisine Göre Karakter Analizin!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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