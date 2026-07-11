İçindeki Düğümü Çözmeye Hazır Mısın? Gerçek Sorununu Söylüyoruz!
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Hepimiz zaman zaman hayatımızdaki sorunların nedenini dış etkenlerde arıyoruz. Oysa bazen bizi en çok yoran şey, farkında bile olmadığımız düşünce kalıplarımız ya da davranışlarımız olabiliyor. Bu test klinik bir değerlendirme değildir; yalnızca psikoloji temelli eğilimlerden ilham alınarak eğlence amaçlı hazırlanmıştır. Cevaplarını içinden geldiği gibi ver, bakalım seni en çok zorlayan gerçek mesele ne?
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İçindeki Düğümü Çözmeye Hazır Mısın? Gerçek Sorununu Söylüyoruz!
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