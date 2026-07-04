Testi Çöz ve Beyin Tipini Öğren!
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Kimi insanlar olayları saniyesinde çözer, kimileri derinlemesine düşünmeden adım atmaz, bazıları ise tamamen sezgileriyle hareket eder. Peki senin beynin nasıl çalışıyor? Analitik mi, yaratıcı mı, sezgisel mi yoksa pratik mi? Verdiğin cevaplar düşünme biçimini şaşırtıcı derecede net ortaya koyabilir.
Haydi öğrenelim!
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Testi Çöz ve Beyin Tipini Öğren!
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