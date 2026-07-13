Senin Kalbin Neyle Dolu?

İnsan bazen ne hissettiğini bildiğini zanneder. Oysa davranışlarımızı, ilişkilerimizi ve hayata bakışımızı çoğu zaman farkında bile olmadığımız duygular yönetir. Kimimizin kalbinde umut hiç sönmez, kimimiz geçmişin özlemini taşır, kimimiz kırgınlıklarını sessizce içinde büyütür, kimimiz ise sevgisini herkese dağıtmaya devam eder. Vereceğin cevaplar, kalbinde en fazla yer kaplayan duyguyu ortaya çıkaracak.

Hazırsan başlayalım!