Sandığından Daha Kıskanç Olabilirsin!

Kıskançlık her insanda bulunan doğal bir duygudur. Önemli olan bu duyguyu nasıl yaşadığın ve nasıl yönettiğindir. Kimileri hislerini kolayca kontrol edebilirken kimileri en küçük ayrıntıyı bile uzun uzun düşünür. Bu testte vereceğin cevaplara göre kıskançlık düzeyini, ilişkilerde nasıl davrandığını, güven duygunu ve duygularını yönetme biçimini analiz edeceğiz.

Bakalım sen gerçekten ne kadar kıskançsın?