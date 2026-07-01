Burcuna Göre Bu Yaz Aşk Hayatında Neler Olacak?
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Yaz mevsimi yeni başlangıçların, sürpriz karşılaşmaların ve kalp çarpıntılarının mevsimi olarak bilinir. Kimileri için unutulmaz bir aşkın başlangıcı olurken, kimileri için kendini keşfetme yolculuğuna dönüşebilir. Peki senin yazın nasıl geçecek?
Burcunu seç ve bu yaz aşkı bulup bulamayacağını öğren!
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Burcuna Göre Bu Yaz Aşk Hayatında Neler Olacak?
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