En Şehvetli Burçlar Listesi! Senin Burcun Kaçıncı Sırada?

Tutku, arzu, tensel uyum ve çekim… Astrolojide bazı burçlar bu konularda adeta efsaneleşmiş durumda! Kimisi bakışıyla etkiler, kimisi dokunuşuyla, kimisi ise zihinsel çekimiyle karşısındakini kendine bağlar. Şehvet dediğimiz şey sadece fiziksel değil; enerji, karizma, özgüven ve manyetik bir aura ile ilgilidir. Peki senin burcun bu listede kaçıncı sırada? Zirvede mi, yoksa sürpriz bir yerde mi?

Hazırsan burcunu seç ve öğren!