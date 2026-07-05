Sana Aşkından Ölüp Biten Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
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Bazen birileri duygularını açıkça söylemez ama davranışlarıyla aslında çok şey anlatır. Kim bilir, belki de etrafında sana karşı derin duygular besleyen ama bunu gizleyen biri vardır. Bu testte verdiğin cevaplara göre, sana aşkından ölüp biten o özel kişinin burcunu tahmin ediyoruz!
Hazırsan kalp atışlarını hızlandıracak bu yolculuğa başlayalım!
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Sana Aşkından Ölüp Biten Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
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