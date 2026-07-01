Aşk Sende Ne Etkisi Yapıyor?

Aşk, kimine göre hayatın en tatlı sığınağı, kimine göre ise bütün taşları yerinden oynatan bir doğa olayı! Kendimizi ne kadar tanırsak tanıyalım, o yoğun duygu kapıyı çaldığında bambaşka bir insana dönüşebiliyoruz. Peki, senin kalbinin ritmi değiştiğinde ruhunda tam olarak ne oluyor?

Haydi öğrenelim!