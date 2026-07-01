Aşk Sende Ne Etkisi Yapıyor?
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Aşk, kimine göre hayatın en tatlı sığınağı, kimine göre ise bütün taşları yerinden oynatan bir doğa olayı! Kendimizi ne kadar tanırsak tanıyalım, o yoğun duygu kapıyı çaldığında bambaşka bir insana dönüşebiliyoruz. Peki, senin kalbinin ritmi değiştiğinde ruhunda tam olarak ne oluyor?
Haydi öğrenelim!
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Aşk Sende Ne Etkisi Yapıyor?
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