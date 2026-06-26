İlişki Tercihlerine Göre Hangi Burçla Asla Evlenmemelisin?

Aşk her zaman yetmez… Bazen aynı evin içinde yaşamak, aynı duyguyu paylaşmaktan çok daha zor olabilir. Bu testte ilişki tarzına göre hangi burçla uzun vadede en çok zorlanacağını keşfedeceksin. Cevapların sana sadece romantik değil, aynı zamanda gerçekçi bir ilişki haritası çıkaracak.

Hazırsan başlayalım!