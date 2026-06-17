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Anket: Hande Erçel mi Kendall Jenner mı?

Anket: Hande Erçel mi Kendall Jenner mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 13:22
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Güzellik algısı tamamen göreceli bir kavramdır. Ama bazı yüzler var ki herkesin dilinde! Bu testte Türk ve yabancı ünlüler arasında seçim yaparak senin estetik zevkini ölçüyoruz. Bakalım sen daha çok hangi “vibe”ı tercih ediyorsun?

Hazırsan başlayalım!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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