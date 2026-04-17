article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
, İlişki Testleri
Burcuna Göre Senden Nefret Eden Burçlar!

Tuğba Karakoç
17.04.2026 - 17:01

Herkes seni sevmek zorunda değil ve hatta bazı burçlar var ki senin enerjinle asla anlaşamıyor! Bu tamamen senin kötü biri olmandan değil; yıldızların uyumsuzluğu, karakter farkları ve enerjilerin çatışmasıyla ilgili. Peki senin burcun kimleri sinir ediyor? Kimler seni gördüğünde içinden “yine mi bu?” diyor? 

Burcunu seç ve öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcun hangisi?

Yengeç, Başak ve Oğlak

Sen enerjinle, hızınla ve direktliğinle dikkat çeken birisin. Ama herkes bu tempoya ayak uyduramıyor. Özellikle fazla hassas ya da fazla planlı burçlar senin “düşünmeden hareket etme” haline tahammül edemiyor. Onlara göre sen bazen fazla fevri, fazla sabırsız ve fazla “ben odaklısın.” En çok gerildiğin burçlar genelde Yengeç, Başak ve Oğlak oluyor. Yengeç senin sert çıkışlarını fazla kırıcı bulurken, Başak senin dağınık enerjinden rahatsız oluyor. Oğlak ise seni fazla aceleci ve sorumsuz görebiliyor. Ama gerçek şu ki: Sen sadece filtresizsin. İnsanlar senin kadar açık olamadığı için seni eleştiriyor olabilir. Seni anlamayanlar var, ama seni sevenler de tam bu yüzden seviyor.

İkizler, Yay ve Kova

Sen sakin, sabırlı ve güven odaklı birisin. Ama bu durağanlık bazı burçları çıldırtabiliyor. Özellikle hızlı değişen, yerinde duramayan insanlar senin “aynı kalma” isteğini anlamakta zorlanıyor En çok seni zorlayan burçlar İkizler, Yay ve Kova. İkizler senin sabitliğini sıkıcı bulurken, Yay özgürlük alanını daraltıyormuşsun gibi hissediyor. Kova ise senin geleneksel tarafına mesafeli yaklaşıyor. Ama senin gücün burada: Herkes savrulurken sen ayakta kalan kişisin. Seni eleştirenler, aslında senin sahip olduğun istikrarı kuramadıkları için rahatsız olabilir.

Boğa, Akrep ve Oğlak

Senin enerjin hızlı, zihnin sürekli aktif ve ruh halin değişken. Bu da bazı burçlar için “güvenilmezlik” olarak algılanabiliyor. Oysa sen sadece tek bir kalıba sığmıyorsun. En çok ters düştüğün burçlar Boğa, Akrep ve Oğlak. Boğa senin değişkenliğini kaldıramaz, Akrep seni yüzeysel bulabilir, Oğlak ise seni fazla dağınık görür. Ama senin farkın şu: Sen hayatı tek bir açıdan yaşamıyorsun. Seni eleştirenler, senin çok yönlü olmanı anlayamayanlar.

Koç, Yay ve Kova

Sen duygularınla yaşayan, bağ kuran ve derin hisseden birisin. Ama herkes bu kadar yoğunluğu kaldıramıyor. Bazıları senin hassasiyetini “fazla” bulabiliyor. En çok zorlandığın burçlar Koç, Yay ve Kova. Koç seni kırabilir, Yay seni anlamakta zorlanır, Kova ise duygusal derinliğine uzak kalır. Ama unutma: Senin hassasiyetin zayıflık değil. Sadece herkes senin kadar derin hissedemiyor.

Akrep, Oğlak ve Başak

Sen sahnedesin, dikkat çekiyorsun ve bunu saklamıyorsun. Ama bu durum bazı burçları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Özellikle geri planda kalmayı tercih edenler senin ışığını fazla buluyor. En çok gerilim yaşadığın burçlar Akrep, Oğlak ve Başak. Akrep senin dikkat ihtiyacını sorgular, Oğlak bunu gereksiz bulur, Başak ise seni fazla gösterişli görür. Ama gerçek şu: Sen parlıyorsun diye rahatsız olanlar var. Bu senin sorunun değil.

İkizler, Yay ve Aslan

Sen detaycısın, düzenlisin ve analizcisin. Ama bu durum bazı burçlara “fazla eleştirel” geliyor. Onlara göre sen hiçbir şeyi beğenmiyorsun. En çok anlaşamadığın burçlar İkizler, Yay ve Aslan. İkizler seni fazla kuralcı bulur, Yay özgürlüğünü kısıtladığını düşünür, Aslan ise eleştirilerini kişisel algılar. Ama sen sadece daha iyisini görmek istiyorsun. Bu herkesin kaldırabileceği bir şey değil.

Koç, Akrep ve Oğlak

Sen uyumlusun, dengelisin ve insan ilişkilerinde başarılısın. Ama bu bazen “kararsızlık” olarak algılanıyor. En çok zorlandığın burçlar Koç, Akrep ve Oğlak. Koç senin yavaş karar vermeni anlamaz, Akrep seni yüzeysel bulabilir, Oğlak ise seni fazla “rahat” görür. Ama sen denge kuruyorsun. Herkes bu kadar ince düşünemiyor.

İkizler, Aslan ve Terazi

Sen derinsin, sezgiselsin ve güçlü bir enerjin var. Ama bu bazı burçları korkutuyor. En çok çatıştığın burçlar İkizler, Aslan ve Terazi. İkizler seni fazla yoğun bulur, Aslan güç savaşına girer, Terazi ise senden kaçabilir. Ama gerçek şu: Senin yoğunluğunu kaldırabilen insan sayısı zaten az.

Boğa, Yengeç ve Başak

Sen özgür ruhlusun, bağımsızsın ve sınırları sevmiyorsun. Ama bu bazı burçları güvensiz hissettirebiliyor. En çok anlaşamadığın burçlar Boğa, Yengeç ve Başak. Boğa seni tutmak ister, Yengeç duygusal bağ kurmak ister, Başak ise seni fazla kontrolsüz bulur. Ama senin doğan bu: Keşfetmek ve özgür olmak.

Koç, İkizler ve Aslan

Sen disiplinlisin, hedef odaklısın ve güçlü duruyorsun. Ama bazı burçlar seni fazla mesafeli buluyor. En çok zorlandığın burçlar Koç, İkizler ve Aslan. Koç seni yavaş bulur, İkizler sıkılır, Aslan ise seni fazla soğuk bulabilir. Ama sen oyunu uzun vadede kazanansın.

Boğa, Yengeç ve Akrep

Sen farklısın, özgünsün ve kendi yolunu çiziyorsun. Ama herkes bu özgünlüğü anlayamıyor. En çok çatıştığın burçlar Boğa, Yengeç ve Akrep. Boğa seni fazla değişken bulur, Yengeç seni uzak hisseder, Akrep ise sana güvenmekte zorlanır. Ama sen zaten herkes gibi olmak için burada değilsin.

Koç, İkizler ve Oğlak

Sen hassassın, hayalperestsin ve empatin çok yüksek. Ama bazı burçlar bu duygusallığı kaldıramıyor. En çok zorlandığın burçlar Koç, İkizler ve Oğlak. Koç seni kırabilir, İkizler seni anlamakta zorlanır, Oğlak ise seni fazla hayalci bulur. Ama senin dünyan daha derin. Herkes oraya giremez.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın