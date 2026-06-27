Senin Aşkının Nefrete Dönüşmesi Kaç Saniye Sürüyor?
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Aşk herkes için aynı hızda başlamaz, ama bitişi de herkes için aynı değildir. Kimisi sabırla beklerken kimisi bir bakışta geri çekilir, kimisi ise bir cümleyle tüm duygularını sıfırlar. Bu testte, senin aşkının nefrete ya da tamamen soğumaya dönüşme hızını keşfedeceğiz.
Cevapların, duygusal reflekslerinin ne kadar hızlı çalıştığını ortaya çıkaracak!
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Senin Aşkının Nefrete Dönüşmesi Kaç Saniye Sürüyor?
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