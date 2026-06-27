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Senin Aşkının Nefrete Dönüşmesi Kaç Saniye Sürüyor?

Senin Aşkının Nefrete Dönüşmesi Kaç Saniye Sürüyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.06.2026 - 20:01
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Aşk herkes için aynı hızda başlamaz, ama bitişi de herkes için aynı değildir. Kimisi sabırla beklerken kimisi bir bakışta geri çekilir, kimisi ise bir cümleyle tüm duygularını sıfırlar. Bu testte, senin aşkının nefrete ya da tamamen soğumaya dönüşme hızını keşfedeceğiz. 

Cevapların, duygusal reflekslerinin ne kadar hızlı çalıştığını ortaya çıkaracak!

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Senin Aşkının Nefrete Dönüşmesi Kaç Saniye Sürüyor?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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