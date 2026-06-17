Seçtiğin Kart 1 Hafta İçinde Başına Gelecek Şeyi Söylüyor!

Seçtiğin karta göre önümüzdeki 1 hafta içinde seni küçük ama etkisi büyük bir farkındalık bekliyor. Daha önce görmezden geldiğin bir konu, bir insan ya da bir durum aniden daha net hale gelebilir. Bu öyle dramatik bir olay değil ama zihninde “artık biliyorum” hissi yaratacak bir an olacak. Bu farkındalık seni bir süre düşündürebilir ama asıl etkisi, bazı şeyleri eskisi gibi göremeyecek olman. Bir şeylerin adı konuyor ve bu seni hem rahatlatıyor hem de biraz sarsıyor. Çünkü belirsizlik bitiyor. Haftanın sonunda “ben bunu neden bu kadar zamandır hissediyormuşum” diyebilirsin.