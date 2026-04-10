10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Neden Korkuyorsun?

Tuğba Karakoç
10.04.2026 - 16:01

Korkular… Bazıları çok açık, bazılarıysa derinlerde saklı. Bazen bir durumdan kaçtığını sanırsın ama aslında kaçtığın şey bambaşkadır. Bu test, verdiğin cevaplara göre bilinçaltındaki en temel korkuyu ortaya çıkarmayı hedefliyor.

 Kendinle yüzleşmeye hazırsan başlayalım!

1. Yaşını seçerek başla!

2. Yeni bir ortama girdiğinde ilk ne hissedersin?

3. En çok hangi durumda huzursuz olursun?

4. Bir ilişkide seni en çok ne yorar?

5. Gece uykunu kaçıran düşünce hangisi olur?

6. Bir hata yaptığında ilk tepkin ne olur?

7. Hayatta seni en çok ne zorlar?

8. En büyük hayalin hangisine daha yakın?

9. En büyük zayıflığın ne olabilir?

10. Hayatında en çok neyi kaybetmekten korkarsın?

Eleştirilme ve yetersizlik korkusu

Senin en temel korkun, yeterince iyi olmamak ve başkalarının gözünde değer kaybetmek. Bu korku seni sürekli daha iyisini yapmaya itiyor olabilir ama aynı zamanda kendine karşı çok sert olmana da neden oluyor. İçinde sürekli çalışan bir “değerlendirme mekanizması” var. Çoğu zaman başkalarının seni nasıl gördüğünü düşündüğün için kendin olmayı ikinci plana atabilirsin. Oysa senin değerini belirleyen şey kusursuz olman değil, gerçek olman. Bu korku seni geliştirse de aynı zamanda yoran bir yük olabilir. Kendine biraz daha şefkatli olmayı öğrendiğinde, bu korku yerini sağlıklı bir özgüvene bırakabilir. Çünkü aslında sen zaten yeterlisin, sadece bunu kendine hatırlatman gerekiyor.

Belirsizlik ve gelecek korkusu

Senin korkun, kontrol edemediğin ve öngöremediğin şeyler. Belirsizlik seni rahatsız eder çünkü zihnin sürekli “ya kötü bir şey olursa?” ihtimaliyle çalışır. Bu da seni plan yapmaya, güvenli alanlar oluşturmaya iter. Hayatında netlik arayışın aslında seni güçlü ve organize biri yapıyor. Ancak her şeyi önceden bilmek mümkün olmadığında kaygı seviyen artabilir. Bilinmeyenle barışmak senin için zor ama gerekli bir adım. Unutma, hayatın en güzel anları çoğu zaman planlanmamış olanlardır. Kontrolü biraz gevşetmek, sana düşündüğünden daha fazla özgürlük kazandırabilir.

Yalnızlık ve terk edilme korkusu

Senin en derin korkun, yalnız kalmak ve duygusal olarak terk edilmek. İnsanlarla kurduğun bağlar senin için çok değerli ve bu yüzden ilişkilerinde oldukça hassassın. Sevilmek ve ait hissetmek senin temel ihtiyaçların arasında. Bazen bu korku, fazla bağlanmana veya kendinden ödün vermene neden olabilir. İnsanları kaybetmemek için kendi sınırlarını ihmal ettiğin anlar olabilir. Oysa sağlıklı bağlar, karşılıklı denge üzerine kurulur. Kendi kendine de yetebileceğini fark ettiğinde, ilişkilerinde daha güçlü ve özgür hissedeceksin. Çünkü gerçek bağlar, korkudan değil, seçimden doğar.

Kontrol kaybı korkusu

Senin korkun, hayatının kontrolünü kaybetmek. Her şeyin belirli bir düzen içinde olması seni rahatlatır. Bu yüzden planlı, güçlü ve kararlı bir duruş sergilersin. Ancak kontrolün dışına çıkan durumlar seni derinden rahatsız edebilir. Kontrol ihtiyacın aslında seni disiplinli ve güçlü biri yapıyor. Ama aynı zamanda esnekliğini azaltabilir. Her şeyi yönetemeyeceğin gerçeğiyle yüzleşmek zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bazen akışa bırakmak, sandığından daha büyük bir güçtür. Kontrolü bırakmayı öğrenmek, seni zayıf değil daha dengeli biri yapar.

