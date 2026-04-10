10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Neden Korkuyorsun?

Senin en temel korkun, yeterince iyi olmamak ve başkalarının gözünde değer kaybetmek. Bu korku seni sürekli daha iyisini yapmaya itiyor olabilir ama aynı zamanda kendine karşı çok sert olmana da neden oluyor. İçinde sürekli çalışan bir “değerlendirme mekanizması” var. Çoğu zaman başkalarının seni nasıl gördüğünü düşündüğün için kendin olmayı ikinci plana atabilirsin. Oysa senin değerini belirleyen şey kusursuz olman değil, gerçek olman. Bu korku seni geliştirse de aynı zamanda yoran bir yük olabilir. Kendine biraz daha şefkatli olmayı öğrendiğinde, bu korku yerini sağlıklı bir özgüvene bırakabilir. Çünkü aslında sen zaten yeterlisin, sadece bunu kendine hatırlatman gerekiyor.