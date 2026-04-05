article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Bu Davranışlara Sahipsen Manipülasyon Ustasısın Demektir!

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.04.2026 - 10:01

Herkes zaman zaman insanları etkilemeye çalışır… ama bazıları bunu fark edilmeden, ustaca ve stratejik şekilde yapar. Peki senin davranışların ne kadar masum, ne kadar manipülatif? Bazen yaptıkların aslında sandığından daha “hesaplı” olabilir.

Hazırsan dürüst ol ve başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde görüyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Etkin son derece masum

Sen manipülasyon ustası falan değilsin. Ama tamamen saf da değilsin. İnsan ilişkilerinde doğal bir etkileme gücün var, fakat bunu bilinçli ve stratejik bir şekilde kullanmıyorsun. Davranışların daha çok içgüdüsel. Bazen kendini korumak için küçük oyunlara başvurabilirsin ama bu senin karakterinin temel bir parçası değil. Empatin yüksek ve genelde dürüst iletişimi tercih ediyorsun.Kısacası senin olayın manipülasyon değil, “doğal etki”. Ve bu aslında çok daha sağlıklı bir şey.

Oyunu stratejik oynayanlardansın!

Sen olayın biraz farkındasın ve  zaman zaman bunu kullanıyorsun. İnsanları nasıl yönlendireceğini biliyorsun ama bunu sürekli yapmıyorsun, daha çok işine geldiğinde devreye giriyorsun. Bu seni sosyal olarak güçlü yapıyor. İnsan ilişkilerinde avantajlısın çünkü hem duyguları okuyabiliyor hem de gerektiğinde yön verebiliyorsun. Ama bu çizgi ince. Eğer dikkat etmezsen bu durum zamanla alışkanlığa dönüşebilir. Dengede kaldığın sürece sorun yok ama fazlası seni “fazla hesaplı” biri yapabilir.

Zihin oyunlarında uzman sayılırsın!

Artık işler ciddileşiyor… Sen insanların nasıl düşündüğünü, neye nasıl tepki verdiğini çok iyi çözmüşsün. Ve bunu aktif olarak kullanıyorsun. Manipülasyon senin için bir “araç”. İnsanları yönlendirmek, duygularını etkilemek ve durumu kontrol etmek senin için zor değil. Hatta bazen bunu farkında bile olmadan yapıyor olabilirsin. Ama burada kritik bir nokta var: kontrol ihtiyacı. Her şeyi yönetmek istemek seni yorabilir ve ilişkilerini yüzeyselleştirebilir. Çünkü gerçek bağlar, kontrol değil samimiyet ister.

Manipülasyon konusunda gerçek bir uzmansın!

Sen bu işin profesyonelisin! İnsanları okumak, yönlendirmek ve etkilemek senin için adeta bir refleks haline gelmiş. İnsanların duygularını, korkularını ve beklentilerini çok iyi analiz ediyorsun. Ve bunu çoğu zaman kendi lehine çeviriyorsun. Bu, seni güçlü ama aynı zamanda tehlikeli bir oyuncu yapar. Ama dürüst olalım: bu durum uzun vadede seni yalnızlaştırabilir. Çünkü insanlar bir noktadan sonra “yönetildiklerini” hisseder. Gerçek güç, sadece yönlendirmek değil, güven inşa etmektir. Bunu dengelediğinde gerçekten etkileyici birine dönüşebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın