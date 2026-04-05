Hayat Sana Ne Kadar Sert Davranıyor?

Hayatın zaman zaman seni zorluyor ve bunun farkındasın. Ama en önemli nokta şu: sen pes etmiyorsun. Her ne kadar bazı günler ağır gelse de içinde hâlâ mücadele eden bir taraf var. Bu da seni ayakta tutan en önemli şey. Bazen olaylar üst üste geliyor gibi hissedebilirsin. Bu durum seni hem zihinsel hem de duygusal olarak yoruyor olabilir. Ancak bu süreç, aynı zamanda seni daha dayanıklı birine dönüştürüyor. Kendine biraz daha alan tanıman ve yükünü paylaşman sana iyi gelebilir. Unutma, her şeyi tek başına çözmek zorunda değilsin ve destek almak zayıflık değil, aksine farkındalıktır.