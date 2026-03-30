Psikolojik Terapi Alsan Sana Ne Söylerlerdi?

Senin en belirgin özelliğin kontrol ihtiyacın. Belirsizlik seni rahatsız ediyor ve her şeyi planlamak istiyorsun. Terapide ilk konuşulacak konulardan biri, bu kontrol arzusunun altında yatan kaygı olurdu. Terapist sana, hayatın doğası gereği öngörülemez olduğunu hatırlatırdı. Her şeyi kontrol etmeye çalışmanın seni güvende hissettirmek yerine daha fazla stres yarattığını fark etmeni sağlardı. Kontrolü bırakmanın aslında bir zayıflık değil, güç olduğunu anlatırdı. Zamanla esnek olmayı öğrendiğinde, hayatın akışına daha kolay uyum sağladığını fark edersin. Bu da seni hem daha huzurlu hem de daha özgür biri haline getirir.