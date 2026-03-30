Psikolojik Terapi Alsan Sana Ne Söylerlerdi?

Tuğba Karakoç
30.03.2026 - 12:23

Herkesin zihninde çözülmeyi bekleyen küçük düğümler vardır. Bazen farkında bile olmadığın bu düşünce kalıpları, hayatına yön verir. Peki bir gün terapiye gitsen, bir terapist seninle ilgili ilk olarak neyi fark ederdi? Hangi noktaya dokunur, sana ne söylerdi?

Soruları cevapla ve öğren!

Boş bir günün var, ne yaparsın?

Birisi seni eleştirdiğinde ilk tepkin ne olur?

Karar alırken en çok neye dikkat edersin?

Seni en çok yoran şey ne?

Kendini en çok hangi durumda rahat hissedersin?

Bir tartışmada genelde ne yaparsın?

Hayatında en çok neyi değiştirmek isterdin?

Sana en yakın insanlar seni nasıl tanımlar?

Bir hata yaptığında ne yaparsın?

Sana göre mutluluk nedir?

"Kendine bu kadar yüklenmeyi bırakmalısın"

Senin zihninde en baskın tema, kendine karşı aşırı eleştirel olman. Sürekli daha iyisini yapman gerektiğini düşünüyor, hata yapmayı neredeyse kabul edilemez görüyorsun. Terapide ilk fark edilecek şey, iç sesinin ne kadar sert olduğu olurdu. Bu durum zamanla tükenmişlik hissine dönüşebilir. Terapist sana, mükemmel olmanın bir zorunluluk olmadığını anlatırdı. Hataların seni değersiz yapmadığını, aksine insan yaptığını fark etmeni isterdi. Kendine gösterdiğin anlayışın, başkalarına gösterdiğin anlayış kadar güçlü olması gerektiğini vurgulardı. Bu farkındalıkla birlikte, kendinle daha yumuşak bir ilişki kurmaya başlarsın. Hayatın sadece başarı ve kusursuzluk üzerinden değerlendirilmediğini görmek, seni hem özgürleştirir hem de daha dengeli bir ruh haline taşır.

"Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin"

Senin en belirgin özelliğin kontrol ihtiyacın. Belirsizlik seni rahatsız ediyor ve her şeyi planlamak istiyorsun. Terapide ilk konuşulacak konulardan biri, bu kontrol arzusunun altında yatan kaygı olurdu. Terapist sana, hayatın doğası gereği öngörülemez olduğunu hatırlatırdı. Her şeyi kontrol etmeye çalışmanın seni güvende hissettirmek yerine daha fazla stres yarattığını fark etmeni sağlardı. Kontrolü bırakmanın aslında bir zayıflık değil, güç olduğunu anlatırdı. Zamanla esnek olmayı öğrendiğinde, hayatın akışına daha kolay uyum sağladığını fark edersin. Bu da seni hem daha huzurlu hem de daha özgür biri haline getirir.

"Başkalarının düşünceleri senin gerçeğin değil"

Sen, çevrendeki insanların ne düşündüğüne fazlasıyla önem veriyorsun. Onaylanmak senin için çok değerli ve bu durum bazen kendi isteklerini geri plana atmana neden oluyor. Terapide bu eğilim oldukça hızlı fark edilirdi. Terapist sana, başkalarının düşüncelerinin senin kimliğini belirlemediğini anlatırdı. Herkesin farklı bakış açıları olduğunu ve bunların senin değerini ölçmediğini fark etmeni isterdi. Kendi sesini duyman ve ona güvenmen gerektiğini vurgulardı. Bu farkındalıkla birlikte, kendi kararlarını daha özgürce almaya başlarsın. Başkalarının beklentilerinden sıyrıldıkça, gerçek benliğine daha çok yaklaşırsın ve bu da sana güçlü bir iç huzur getirir.

"Duygularını bastırmak yerine anlamaya çalışmalısın"

Sen genelde hislerini geri plana atan, onları analiz etmek yerine bastırmayı tercih eden birisin. Dışarıdan güçlü görünsen de, içinde biriken duygular zaman zaman seni zorlayabilir. Terapide bu durum önemli bir odak noktası olurdu. Terapist sana, duyguların bastırılması gereken şeyler değil, anlaşılması gereken sinyaller olduğunu anlatırdı. Hissetmekten kaçmanın kısa vadede kolay ama uzun vadede zorlayıcı olduğunu fark etmeni sağlardı. Duygularınla temas kurmayı öğrendikçe, kendini daha net anlamaya başlarsın. Bu da hem ilişkilerinde hem de kendi iç dünyanda daha sağlıklı bir denge kurmanı sağlar.

