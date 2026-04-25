İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin En Eğlenceli Etkinlikler: 27 Nisan – 3 Mayıs İstanbul Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 17:10

İstanbul’un bitmek bilmeyen enerjisi, bu hafta da her yaştan çocuk ve ailesi için büyüleyici bir serüvene dönüşüyor. Megakentin, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na her köşesinde çocukların hem eğlenip hem de ilham alabileceği etkinlikler ile Mayıs ayı son derece hızlı başlıyor. 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’un kültür rotası; sirk çadırlarından teknolojik sergilere, masalsı tiyatro sahnelerinden öğretici atölyelere kadar rengarenk bir yelpaze sunuyor.

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk oyunları sahneleniyor? 27 Nisan – 3 Mayıs haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? Bu hafta İstanbul'da nereye gidilir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz İstanbul etkinlik rehberi: 

Uyarı: Etkinlik planlarınızı yaparken kontenjan durumunu kontrol etmeniz ve biletlerinizi satış platformları üzerinden erkenden temin etmeniz önerilir.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda tiyatro sahneleri öğretici ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar tam da çocuklu aileler için farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. 

İşte bu hafta, 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatroları: 

27 Nisan – 3 Mayıs Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 1 Mayıs Cuma 14.00 – Peppa Pig Okul Yolunda – Hiltown Seyirlik Sahne

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00  – Kuromi & Dostları (3-6 Yaş) – Üsküdar Sahne Hane

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00 & 15.00 – Çizmeli Kedi – Watergarden Performans M. Duru Tiyatro Ataşehir

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00 & 15.00 – Pezzettino (3-6 Yaş) – Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00 & 15.00 – Don Kişot (3+) – Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi

  • 2 Mayıs Cumartesi 14.00 – Sihirli Kütüphane (3+) – Kartal Sanat Tiyatrosu

  • 3 Mayıs Pazar 13.00 & 15.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında (2+) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 3 Mayıs Pazar 15.00 – Ringo'nun Dünyası (3+) – Watergarden Performans M. Duru Tiyatro Ataşehir

  • 3 Mayıs Pazar 15.00 – Çirkin Ördek Yavrusu (3-6 Yaş) – Caddebostan Kültür Merkezi - B Salonu

Avrupa Yakası'nda eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlarını takviminize kaydetmeyi unutmayın:  

27 Nisan – 3 Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 1 Mayıs Cuma 12.30 – Kuromi & Dostları (3-6 Yaş) – Biletinial Torium Sahne

  • 1 Mayıs Cuma 14.00 – Tom ve Jerry (2-10 Yaş) – Biletinial Torium Sahne

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00 & 15.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri (3-6 Yaş) – Torium Sahne

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00 & 15.00 – Serhat Abi'nin Bilim Atölyesi (3-15 Yaş) – Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

  • 2 Mayıs Cumartesi 14.30 & 16.00 – Seksen Günde Dünya Turu (4-17 Yaş) – DasDas İstinyePark Açık Sahne

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00 – Küçük Kara Balık (3+) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 2 Mayıs Cumartesi 12.00 – Alaaddin'in Cini Lambasını Arıyor (4+) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00 – Kayıp Köpek Üzüm (2+) – Imagineer Studio Kanyon

  • 3 Mayıs Pazar 15.00 – Don Kişot (3+) – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • 3 Mayıs Pazar 13.00 – Korkusuz Salyangoz (3+) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 3 Mayıs Pazar 13.00 & 15.00 – Pijamaskeliler (2-17) – HOP Alt Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için harika maceralarla dolu. 27 Nisan – 3 Mayıs haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, vizyona girecek ve gösterimi devam eden filmler şöyle:

Haftanın Yeni Vizyonu (1 Mayıs Cuma)

  • 1. Şehzade: Büyük Şenlik – Sarayda düzenlenecek yılın en büyük şenliği öncesinde, beklenmedik olaylar silsilesi baş gösterir. Genç Şehzade ve sadık dostlarının, şenliği kurtarmak ve krallığa neşeyi geri getirmek için çıktıkları, geleneksel motiflerle bezeli rengarenk bir kahramanlık hikayesi.

Tür: Animasyon, Macera, Fantastik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • 2. Arnie & Barney: Şapşik Kardeşler – Birbirinden sakar ve bir o kadar da sevimli iki kardeşin, yanlışlıkla dahil oldukları gizli bir görevde yaşadıkları kahkaha dolu serüven. Arnie ve Barney, sakarlıklarıyla işleri ne kadar karıştırsalar da kardeşlik bağının her zorluğu aşacağını kanıtlıyorlar.

Tür: Animasyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

  • 1. Süper Mario Galaksi Filmi – Mario ve Luigi, Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek galaksiler arası bir maceraya atılıyor. Bowser'ın galaktik planlarını bozmaya çalışan kardeşlerin bu yüksek tempolu hikayesi, nisan başından beri salonları doldurmaya devam ediyor.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: 6+ Yaş

  • 2. Kutup Kahramanları (The Polar Heroes) – Kuzey Kutbu’nun dondurucu dünyasında, sevimli kahramanlar yaşam alanlarını fabrikaların etkisinden korumak için güçlerini birleştiriyor. Çevre bilinci ve ekip çalışmasının önemini vurgulayan görsel bir şölen.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • 3. Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT) – Küçük bir keçinin spor dünyasında 'en iyi' olma yolundaki azim dolu ve kahkaha yüklü hikayesi. Çocuklara vazgeçmemeyi ve kendine inanmanın gücünü hatırlatan, enerjisi yüksek bir yapım.

Tür: Animasyon, Spor, Komedi

Yaş Grubu: 4+ Yaş

Uyarı: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının web sitelerini kontrol etmeyi unutmayın. 1 Mayıs resmi tatili ile birleşen bu hafta sonunda salonların oldukça kalabalık olacağını hatırlatır, biletlerinizi önceden almanızı tavsiye ederiz!

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

27 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, çocuklar için düzenlenen birbirinden harika müzikaller bulunuyor. Klasik sanatlar ile çocuklarını tanıştmak isteyenler için haftanın etkinlik takvimi bir harika: 

27 Nisan – 3 Mayıs Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 2 Mayıs Cumartesi 11.00 & 13.00 – Mini Mini Bir Kuş Müzikali (0-7 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 2 Mayıs Cumartesi 15.00 & 17.00 – Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 3 Mayıs Pazar 14.00 – Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali (3+) – Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

27 Nisan – 3 Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 1 Mayıs Cuma 16.00 – Afacan Kardeşler Müzikali – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 3 Mayıs Pazar 12.00 – Neşeli Günler - The Sound of Music (3+) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 3 Mayıs Pazar 12.30 & 14.00 & 15.30 – Ceviz Adam Müzikali (2+) – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sanat ve eğlencenin merkezi İstanbul, bu hafta çocuklara özel sihir, illüzyon, dans gösterileri ve interaktif çocuk oyunları ile dolu. İşte 27 Nisan – 3 Mayıs'ta İstanbul'da çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli gösteriler: 

27 Nisan – 3 Mayıs İllüzyon Gösterileri

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (3+) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 3 Mayıs Pazar 13.00 & 15.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (4+) – Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

27 Nisan – 3 Mayıs Kukla ve Pandomim Gösterisi: 

  • 2 Mayıs Cumartesi 13.00 & 15.00 – Bay Meraklı ile Kukla ve Pandomim Gösterisi – House Of Performance - Alt Sahne

  • 2 Mayıs Cumartesi 14.00 – Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

27 Nisan – 3 Mayıs 2026 haftasında İstanbul, çocukların sanatsal yeteneklerini keşfedebileceği ve tarihin derinliklerine yaratıcı bir yolculuk yapabileceği çok özel atölyelere ev sahipliği yapıyor. Çocukların hem el becerilerini geliştirmeyi hem de estetik algılarını güçlendirmeyi hedefleyen atölyelerle zamanı verimli kullanabilirsiniz. İşte bu hafta çocuklarınız için tercih edebileceğiniz güncel atölye rehberi:

AKM Çocuk Sanat Merkezi – Avrupa Yakası

- Kolaj Atölyesi: Çiçek Buketimi Tasarlıyorum:

Çocuklar, baharın gelişini rengarenk kağıtlar, kumaş parçaları ve farklı dokudaki materyalleri bir araya getirerek kutluyorlar. Kendi çiçek buketlerini tasarlarken kompozisyon kurmayı, renk uyumunu ve derinlik algısını eğlenerek öğrenen minikler, el becerilerini sanatsal bir dışavuruma dönüştürüyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 3 Mayıs 2026 Pazar, 16.00

- Anime Karakter Çizim Atölyesi:

Japon çizim sanatına ilgi duyan çocuklar için hazırlanan programda, anime dünyasının temel teknikleri ele alınıyor. Karakterlerin göz yapısı, yüz ifadeleri ve dinamik duruşları üzerine çalışan çocuklar, atölye sonunda kendi hayal dünyalarındaki kahramanları kağıda dökmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 7–11 Yaş

Gün/Saat: 3 Mayıs 2026 Pazar, 14.00

- Yaratıcı Yazarlık: Çizgi Roman Atölyesi

Küçük yazarların ve çizerlerin buluşma noktası olan bu atölyede, bir hikaye kurgulamanın temelleri anlatılıyor. Çocuklar kendi senaryolarını oluşturup bunları panel yerleşimleriyle çizgi romana dönüştürürken; karakter gelişimi, diyalog yazımı ve görsel anlatım gibi kritik beceriler kazanıyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 7–11 Yaş

Gün/Saat: 3 Mayıs 2026 Pazar, 15.00

- Meraklı Ayıcık: Yaratıcı Drama Atölyesi

Oyun ve canlandırma yoluyla çocukların duygu dünyasına dokunan bu atölye, miniklerin özgüven ve ifade yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. 'Meraklı Ayıcık' karakterinin maceraları üzerinden kurgulanan hikayede çocuklar, empati kurmayı ve topluluk önünde kendini ifade etmeyi deneyimliyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 4–7 Yaş

Gün/Saat: 2 Mayıs 2026 Cumartesi, 13.00

Pera Müzesi Öğrenme Programları – Avrupa Yakası

- Işıldayan Parçalar: Mozaik Atölyesi

Pera Müzesi’nin 'Bir Zamanlar Bizans' sergisinden ilham alan bu atölyede çocuklar, tarihin en eski sanat dallarından biri olan mozaik ile tanışıyorlar. Bizans dönemindeki renkli taşların ve altın yaldızlı tasarımların hikayesini dinledikten sonra, kendi modern mozaik çalışmalarını farklı geometrik parçaları bir araya getirerek oluşturuyorlar.

Etkinlik Türü: Müze Atölyesi

Yaş Sınırı: 7–12 Yaş

Gün/Saat: 2 Mayıs 2026 Cumartesi, 11.00

- Kil ile Geçmişin İzleri: Heykel Atölyesi

Sergi gezisi sırasında gördükleri tarihi objelerden ve sembollerden yola çıkan çocuklar, kile şekil vererek kendi eserlerini yaratıyorlar. Malzeme ile doğrudan temas kuran minikler, üç boyutlu düşünme ve form oluşturma becerilerini geliştirirken, geçmiş ile gelecek arasında sanatsal bir bağ kuruyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye / Heykel

Yaş Sınırı: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 3 Mayıs 2026 Pazar, 12.30

Uyarı: Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen atölyeler için erken rezervasyonu unutmayın! 1 Mayıs resmi tatilini de kapsayan bu yoğun haftada yerinizi ayırtmak için ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden ön rezervasyon yapmanız önemli olacaktır! 

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

27 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul, çocuklara geleneksel müze anlayışının ötesinde, tamamen yeni ve interaktif bir keşif deneyimi de sunuyor. İşte minik gezginlerin bu hafta keşfedebileceği etkinlik rehberi:

Yeni Nesil Sergiler ve Deneyim Alanları

  • The Smurf Experience (Şirinler Köyü) – Vadistanbul: Klasik bir serginin çok ötesinde, devasa bir alana yayılan bu deneyim, çocukları Şirinler’in 'mavi dünyasına' bizzat davet ediyor. Artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri, 3D mapping teknolojileri ve dev dekorlarla zenginleştirilen alanda çocuklar, Gargamel’in planlarını bozmak için birer kahramana dönüşüyor. Ormanda iz sürme, dev mantar evleri keşfetme ve interaktif oyunlarla dolu bu macera, hem fiziksel hem de dijital bir serüven sunuyor. 

  • Skyview & Skywalk – Emaar Square: İstanbul’u yerden tam 200 metre yükseklikteki 47. kattan izleme imkanı sunan bu merkez, adrenalin ve manzara tutkunu çocuklar için ideal. 27 metre uzunluğundaki cam terasta (Skywalk) yürürken çocuklar yükseklik algılarını sınarken, sanal gerçeklik (VR) uçuş simülasyonu ile bir martının gözünden İstanbul semalarında kanat çırpma deneyimi yaşıyorlar. Şehre yukarıdan bakmak hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı.

  • Dijital Deneyim Müzesi – İBB (Haliç): Türkiye'nin en büyük sabit dijital deneyim merkezi olan bu mekan, çocuklara geleceğin teknolojilerini bugünden tanıtıyor. Müze içerisinde yer alan interaktif alanlarda çocuklar, yapay zeka ile resim yapabiliyor, sanal gerçeklik dünyalarında keşfe çıkabiliyor ve 3D sensörlerle hareket eden dijital enstalasyonların bir parçası olabiliyorlar. Teknoloji meraklısı minikler için çok duyulu bir keşif alanı.

  • Museum of Selfies (Selfie Müzesi) – Trump AVM: Burası sadece fotoğraf çekilmek için değil, perspektif ve görsel algıyla oynamak için tasarlanmış modern bir sanat alanı. 30'dan fazla farklı konsepte sahip odada çocuklar, optik illüzyonların nasıl çalıştığını bizzat deneyimleyerek öğreniyor. Kendi yaratıcı sahnelerini kurgularken hem eğleniyor hem de görsel zekalarını geliştiriyorlar.

Kültür, Sanat ve Teknoloji Durakları

  • Çocukların Festivali – Zorlu PSM: Bu hafta sonu (3 Mayıs) kapılarını açan festival, İstanbul’un en kapsamlı çocuk organizasyonlarından biri. Festival kapsamında kurulan dev atölye masalarında çocuklar; resim, heykel ve geri dönüşüm sanatıyla uğraşırken, ana sahnede çocuk şarkılarından oluşan senfonik konserler ve dans gösterileri sergileniyor. Açık havada kurulan oyun alanları ve masal anlatıcıları ile tüm gün süren bir şenlik atmosferi hakim.

  • Müze Gazhane – Kadıköy: 130 yıllık tarihi bir havagazı fabrikasının devasa bir kültür kampüsüne dönüşümü olan bu alanda, çocuklar için bilim ve sanat el ele. 'İklim Müzesi' bölümünde küresel ısınmayı oyunlarla öğrenen minikler, 'Çocuk Bilim Merkezi'ndeki 24 farklı düzenekle enerjinin dönüşümünü deneyimliyorlar. Ayrıca kampüs içerisindeki çocuk kütüphanesi, keşif sonrası dinlenmek için harika bir durak.

Eğitici ve Tematik Keşif Noktaları

  • Sea Life İstanbul – Forum İstanbul: 83 metrelik devasa okyanus tüneli ile su altı dünyasını çocukların ayaklarının altına seren bu merkezde, 15 binden fazla deniz canlısı yaşıyor. Çocuklar, kum kaplanı köpekbalıklarından dev vatozlara kadar pek çok türü yakından izlerken, 'Kaplumbağa Hastanesi' bölümünde yaralı deniz kaplumbağalarının nasıl tedavi edildiğini görerek doğa bilinci kazanıyorlar.

  • Pelit Çikolata Müzesi – Esenyurt: Çikolata şelaleleri arasında gezerken çocukların hayal dünyasını gerçeğe dönüştüren bu müzede her şey çikolatadan! Nuh'un Gemisi'nden masal kahramanlarına, İstanbul'un tarihi simgelerinden dünya liderlerine kadar tüm heykeller Pelit'in usta ellerinden çıkma çikolatalar. Gezi boyunca çikolatanın tarihini öğrenen çocuklar, üretim bandını cam arkasından izleyerek bu lezzetin nasıl paketlendiğini de görüyorlar.

  • İstanbul Oyuncak Müzesi – Göztepe: Yazar Sunay Akın tarafından kurulan ve tarihi bir köşkte yer alan bu müze, çocuklara dünya tarihini oyuncakların diliyle anlatıyor. 1700'lü yıllardan günümüze kadar gelen binlerce antika oyuncak arasında gezerken, çocuklar aslında her oyuncağın bir dönemin teknolojisini ve hayallerini yansıttığını keşfediyor. Nostaljik trenlerden uzay çağı oyuncaklarına kadar geniş bir koleksiyon sizi bekliyor.

Eğitici ve Öğretici Sosyal Deneyim

  • Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü – Zorlu PSM: Bu özel programda çocuklar, profesyonel eğitmenler eşliğinde sahne tozunu yutuyor. Yaratıcı drama, doğaçlama ve tiyatro teknikleri üzerine kurgulanan çalışmalarda çocuklar; duygularını ifade etmeyi, ekip çalışmasını ve özgüvenle topluluk önünde konuşmayı öğreniyorlar. Sadece izlemek değil, bizzat sahnede var olmak isteyen minikler için eşsiz bir fırsat.

         - Yaş Aralığı: 6 - 9 ve 9 - 12 Yaş grupları

  • HUPALUPA – Metropol İstanbul: Fiziksel hareketliliği en son teknoloji dijital oyunlarla birleştiren devasa bir eğlence üssü. Trambolin parkında zıplayarak enerji atan çocuklar, interaktif tırmanma duvarlarında dijital hedefleri vurmaya çalışıyorlar. 'Kidventure' alanındaki dev kaydıraklar ve engelli parkurlar ise çocukların motor becerilerini ve dengelerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

         - Yaş Aralığı: 2+ Yaş

  • Bilim Üsküdar – Üsküdar: Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezlerinden biri olan bu mekanda çocuklar, 'dokunmanın yasak olmadığı' bir dünyada bilimi keşfediyor. Gezegen Evi (Planetaryum) içinde uzay yolculuğuna çıkan minikler, fizik, kimya ve biyoloji temalı uygulamalı atölyelerde kendi deneylerini yapabiliyorlar. Robotik kodlama ve astronomi meraklısı çocuklar için İstanbul'daki en öğretici duraklardan biri.

         - Yaş Aralığı: 6+ Yaş

Uyarı: Bu hafta 1 Mayıs 2026 Cuma günü resmi tatil olduğu için müzelerin ve etkinlik alanlarının açılış-kapanış saatlerinde esneklik olabilir. Özellikle festival ve atölyeler için kontenjanlar sınırlı olduğundan, seans saatlerini kontrol etmeyi ve biletinizi erkenden almayı unutmayın.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
