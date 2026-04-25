İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin En Eğlenceli Etkinlikler: 27 Nisan – 3 Mayıs İstanbul Etkinlik Takvimi

27 Nisan – 3 Mayıs 2026 haftasında İstanbul, çocukların sanatsal yeteneklerini keşfedebileceği ve tarihin derinliklerine yaratıcı bir yolculuk yapabileceği çok özel atölyelere ev sahipliği yapıyor. Çocukların hem el becerilerini geliştirmeyi hem de estetik algılarını güçlendirmeyi hedefleyen atölyelerle zamanı verimli kullanabilirsiniz. İşte bu hafta çocuklarınız için tercih edebileceğiniz güncel atölye rehberi:

AKM Çocuk Sanat Merkezi – Avrupa Yakası

- Kolaj Atölyesi: Çiçek Buketimi Tasarlıyorum:

Çocuklar, baharın gelişini rengarenk kağıtlar, kumaş parçaları ve farklı dokudaki materyalleri bir araya getirerek kutluyorlar. Kendi çiçek buketlerini tasarlarken kompozisyon kurmayı, renk uyumunu ve derinlik algısını eğlenerek öğrenen minikler, el becerilerini sanatsal bir dışavuruma dönüştürüyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 3 Mayıs 2026 Pazar, 16.00

- Anime Karakter Çizim Atölyesi:

Japon çizim sanatına ilgi duyan çocuklar için hazırlanan programda, anime dünyasının temel teknikleri ele alınıyor. Karakterlerin göz yapısı, yüz ifadeleri ve dinamik duruşları üzerine çalışan çocuklar, atölye sonunda kendi hayal dünyalarındaki kahramanları kağıda dökmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 7–11 Yaş

Gün/Saat: 3 Mayıs 2026 Pazar, 14.00

- Yaratıcı Yazarlık: Çizgi Roman Atölyesi

Küçük yazarların ve çizerlerin buluşma noktası olan bu atölyede, bir hikaye kurgulamanın temelleri anlatılıyor. Çocuklar kendi senaryolarını oluşturup bunları panel yerleşimleriyle çizgi romana dönüştürürken; karakter gelişimi, diyalog yazımı ve görsel anlatım gibi kritik beceriler kazanıyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 7–11 Yaş

Gün/Saat: 3 Mayıs 2026 Pazar, 15.00

- Meraklı Ayıcık: Yaratıcı Drama Atölyesi

Oyun ve canlandırma yoluyla çocukların duygu dünyasına dokunan bu atölye, miniklerin özgüven ve ifade yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. 'Meraklı Ayıcık' karakterinin maceraları üzerinden kurgulanan hikayede çocuklar, empati kurmayı ve topluluk önünde kendini ifade etmeyi deneyimliyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 4–7 Yaş

Gün/Saat: 2 Mayıs 2026 Cumartesi, 13.00

Pera Müzesi Öğrenme Programları – Avrupa Yakası

- Işıldayan Parçalar: Mozaik Atölyesi

Pera Müzesi’nin 'Bir Zamanlar Bizans' sergisinden ilham alan bu atölyede çocuklar, tarihin en eski sanat dallarından biri olan mozaik ile tanışıyorlar. Bizans dönemindeki renkli taşların ve altın yaldızlı tasarımların hikayesini dinledikten sonra, kendi modern mozaik çalışmalarını farklı geometrik parçaları bir araya getirerek oluşturuyorlar.

Etkinlik Türü: Müze Atölyesi

Yaş Sınırı: 7–12 Yaş

Gün/Saat: 2 Mayıs 2026 Cumartesi, 11.00

- Kil ile Geçmişin İzleri: Heykel Atölyesi

Sergi gezisi sırasında gördükleri tarihi objelerden ve sembollerden yola çıkan çocuklar, kile şekil vererek kendi eserlerini yaratıyorlar. Malzeme ile doğrudan temas kuran minikler, üç boyutlu düşünme ve form oluşturma becerilerini geliştirirken, geçmiş ile gelecek arasında sanatsal bir bağ kuruyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye / Heykel

Yaş Sınırı: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 3 Mayıs 2026 Pazar, 12.30

Uyarı: Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen atölyeler için erken rezervasyonu unutmayın! 1 Mayıs resmi tatilini de kapsayan bu yoğun haftada yerinizi ayırtmak için ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden ön rezervasyon yapmanız önemli olacaktır!