Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 27 Nisan – 3 Mayıs Konser Takvimi

Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 27 Nisan – 3 Mayıs Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 12:44

Kültür ve sanatın kalbi Ankara, Eskişehir, Bursa ve İzmir'de 27 Nisan – 3 Mayıs 2026 haftasında müzik şöleni sizi bekliyor. Rocktan caza, rapten Anadolu ezgilerine kadar geniş bir yelpazede konserlerle eğlence başlıyor. Ege'nin incisinden başkente her yerde bambaşka bir eğlence var! 

Peki, İzmir'de bu hafta hangi konserler var? 27 Nisan – 3 Mayıs'ta Ankara'da hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Canlı müzik dinlemek için nereye gidilir? Bu akşam nerede konser var? 

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, bilet fiyatları ve rezervasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için bilet satış platformlarına başvurmanızı öneririz. Kontenjanı sınırlı olan etkinlikler için programınızı erken yapmayı unutmayın.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Müzik keyfi bu hafta Ankara'yı sarıyor. 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında başkentte gerçekleşecek tüm konserleri ve sahne etkinliklerini aşağıda türlerine göre bulabilirsin. Plan yapmadan önce listeye göz atmayı unutma.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Yıldız Tilbe: 27 Nisan Pazartesi saat 21.00’de Congresium Ankara'da, dillerden düşmeyen aşk şarkılarıyla unutulmaz bir Ankara gecesine imza atıyor.

  • Öykü Dörter: 28 Nisan Salı saat 21.30’da IF Performance Hall Ankara(Tunus)'da, sevilen pop şarkılarıyla haftanın açılışını yapıyor.

  • Tuana: 30 Nisan Perşembe saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, yeni nesil popun tınılarını hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Sena Gül: 30 Nisan Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara'da, yakın zamanda çıkan ''Padişahım'' isimli single'ı ve kendine has tarzı ile müzik severlerle bir araya geliyor.

  • Derya Bedavacı: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara'da, arabesk-pop esintili güçlü yorumuyla sahnede yer alıyor.

  • Pandami Music: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da, eğlenceli coverları ve enerjik sahnesiyle dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Gülşen: 1 Mayıs Cuma saat 20.30’da Yeni Cabaret Ankara'da, iddialı sahne prodüksiyonu ve liste başı şarkılarıyla fırtınalar estiriyor.

  • Semicenk: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Congresium Ankara'da, son dönemin hit şarkılarını başkentli müzikseverlerle birlikte seslendiriyor.

  • Hakan Altun: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara'da, romantik şarkılarıyla dinleyicilerine duygu dolu bir gece yaşatıyor.

  • Emir Can İğrek: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, geniş bir hayran kitlesine sahip olan popüler şarkılarını seslendiriyor.

  • Mabel Matiz: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de CerModern'de, kendine has tarzı ve görkemli sahne şovuyla haftayı kapatıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri: 

  • The Aristocrats: 28 Nisan Salı saat 20.30’da Tosca Play'de, virtüözlük dolu rock ve füzyon performansıyla hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor.

  • Saltic Monkeys (Arctic Monkeys Tribute): 28 Nisan Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime'da, Arctic Monkeys hitleriyle rock rüzgarı estiriyor.

  • Pera: 29 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, rock müziğin sevilen şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Cemiyette Pişiyorum: 29 Nisan Çarşamba saat 22.00’de 6:45 KK Ankara'da, punk rock sahnesinin enerjik örneklerini sunuyor.

  • Yüksek Sadakat: 30 Nisan Perşembe saat 21.00’de Jolly Joker Ankara'da, klasikleşmiş rock hitlerini başkentlilerle paylaşıyor.

  • The Five Horsemen (Metallica Tribute): 30 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'da, efsanevi Metallica şarkılarıyla metal dolu bir gece vadediyor.

  • Direc-t & Dört x Dört: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, iki güçlü grubun enerjisiyle rock dolu bir akşam vadediyor.

  • Vega: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Ankara'da, Türk rock müziğinin sevilen grubu olarak unutulmaz şarkılarını seslendiriyor.

  • Wyatt E. & Congulus: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de 6:45 Ankara'da, saykodelik ve stoner rock tınılarıyla farklı bir atmosfer yaratıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri: 

  • An Epic Symphony & Yeni Türkü: 29 Nisan Çarşamba saat 21.00’de CSO Ada Ankara - Ana Salon'da, klasik şarkılarını senfonik düzenlemelerle sunuyor.

  • İkiye On Kala: 29 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara'da, 'Bütün İstanbul Biliyor' diyerek Ankara'da samimi bir performans sergiliyor.

  • Paptircem: 29 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara'da, samimi şarkıları ve piyano performansı eşliğinde hayranlarıyla buluşuyor.

  • Ankara Echoes: 30 Nisan Perşembe saat 21.00’de CerModern'de, yerel sahnenin alternatif seslerini müzikseverlere ulaştırıyor.

  • Emir Ayar: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da, alternatif müziğin yeni örneklerini dinleyicilerle paylaşıyor.

  • Duygu Soylu: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime'da, güçlü vokali ve caz esintili alternatif tarzıyla sahnede oluyor.

  • Cem Adrian: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde, eşsiz ses rengi ve derinlikli şarkılarıyla hayranlarını ağırlıyor.

  • Banliyö: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de Haymatlos Mekan'da, alternatif rock ve indie tınılarıyla enerjik bir akşam vadediyor.

  • Adamlar: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de CerModern'de, kendine has tarzı ve eğlenceli sahnesiyle haftayı noktalıyor.

  • Veofor: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da, alternatif tınılarıyla haftanın ilk gününü renklendiriyor.

  • Başar Keklik: 3 Mayıs Pazar saat 21.30'da IF Performance Hall Ankara(Tunus)'da, özgün şarkılarıyla sahnede yer alıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rap Müzik Konserleri: 

  • Eypio: 29 Nisan Çarşamba saat 23.00’de Avalon Ankara'da, rap müziğin sevilen hitleriyle sahnede fırtınalar estiriyor.

  • Organize: 1 Mayıs Cuma saat 23.00’de Avalon Ankara'da, rap dünyasındaki popüler şarkılarıyla sahne alıyor.

  • Kamufle: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.21’de Haymatlos Mekan'da, güçlü performansı ve yüksek enerjili rapiyle hayranlarıyla buluşuyor.

  • Wegh: 3 Mayıs Pazar saat 22.00’de Ankara Milyon Performance Hall'de, yeni nesil rap müziğin sevilen parçalarını seslendiriyor.

Ankara'da Bu Haftanın DJ Performansları

  • Kaan Düzarat: 30 Nisan Perşembe Siyah Beyaz Bar'da, 'International Jazz Day' özel kutlaması kapsamında setin başına geçiyor.

  • DJ Hakan Küfündür: 1 Mayıs Cuma saat 22.00’de 6:45 KK Ankara'da, '90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi' ile nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Arem Özgüç & Arman Aydın: 1 Mayıs Cuma saat 22.00’de JW Marriott Hotel Ankara'da, elektronik dans müziğinin zirvesindeki setleriyle geceyi ateşliyor.

  • Pressure 01: Init: 2 Mayıs Cumartesi saat 23.00’de Kite Ankara'da, elektronik müziğin sert ritimleriyle dans severleri bekliyor.

  • Nazar Sessions: 2 Mayıs Cumartesi saat 17.00’de Wyndham Ankara'da, özel setlerle dolu bir dans gecesi sunuyor.

  • Oldies'n Goldies: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da, geçmişin unutulmaz hitleriyle eğlenceli bir parti vadediyor.

Ankara'da Bu Haftanın Caz ve Blues Müzik Konserleri: 

  • Anıl Şallıel: 27 Nisan Pazartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'da, Uluslararası Caz Günü'ne özel '166 Days' konseriyle sahnede oluyor.

  • Su İdil: 29 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da, 'Kırmızı Koltuk Session' kapsamında büyüleyici caz vokaliyle hayranlarını ağırlıyor.

  • Türk Jazz Makamı: 29 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime'da, geleneksel makamları caz ile harmanladığı özel bir dinleti sunuyor.

  • Persanatolian Project: 30 Nisan Perşembe saat 21.00’de Kulüp Müjgan'de, farklı kültürlerin tınılarını bir araya getiren dünya müziği örneği sergiliyor.

  • Trialogue: 3 Mayıs Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, cazın dingin ve sofistike tınılarını sahneye taşıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

27 Nisan - 3 Mayıs haftasında İzmir’de gerçekleşecek, poptan rocka tüm sahne etkinliklerini senin için aşağıda listeledik. Konser planını yapmadan önce mekan ve saat bilgilerini kontrol etmeyi unutma.

Bu Hafta İzmir'de Hangi Konserler Var?

  • Ümit Yaşar: 29 Nisan Çarşamba saat 20.30'da Yeni Cabaret İzmir'de, sevilen fantezi-pop şarkılarıyla dinleyicilerine duygusal bir akşam sunuyor.

  • Cenk Bosnalı: 30 Nisan Perşembe saat 21.00’de İstinyeArt Pervasız Sahne'sinde, 'Zamansız Şarkılar' konseriyle Balkan tınılarını ve popüler eserleri harmanlıyor.

  • Yol Project: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.30’da North Pier's sahnesinde, pop ve rock klasikleriyle dolu geniş repertuvarıyla eğlence dolu bir performans sergiliyor.

  • Semicenk: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda, son dönemin hit şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendiriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri: 

  • Bu Ses Biter mi? (Kurban Tribute): 29 Nisan Çarşamba saat 21.30’da 6:45 KK Bornova'da, Kurban grubunun efsane şarkılarını tribute performansıyla sahneye taşıyor.

  • Zakkum: 30 Nisan Perşembe saat 21.00’de SoldOut Performance Hall'de, kendine has rock tınıları ve hüzünlü şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Arı Barokas: 1 Mayıs Cuma saat 22.00’de SoldOut Performance Hall'da, solo albümünden şarkılar ve rock klasikleriyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

  • Floydian Night (A Tribute to Pink Floyd): 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de SoldOut Performance Hall'da, Pink Floyd'un büyüleyici şarkılarını tribute konseptiyle dinleyicilere ulaştırıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri: 

  • Saf Akustik: 29 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Gili Ege Perla'da, samimi ve duru bir akustik performans sergiliyor.

  • Lin Pesto: 29 Nisan Çarşamba saat 21.30’da SoldOut Performance Hall'de, özgün vokali ve 90’lar synth-pop esintili tarzıyla sahnede oluyor.

  • Ceylan Ertem: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de İstinyeArt %100 Performans Arena'sında, 'Biriktirdiklerim' konseriyle en özel şarkılarını hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Çağan Şengül: 2 Mayıs Cumartesi saat 23.00’de Ooze Venue'de, alternatif müziğin yeni dönem sevilen şarkılarını seslendiriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap Müzik Konserleri: 

  • Ceg: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de Ouze Venue'de, enerjik sahne performansı ve popüler rap şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Sansar Salvo: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir'de, Türkçe rapin köklü isimlerinden biri olarak sahnede fırtınalar estiriyor.

  • Batuflex: 3 Mayıs Pazar saat 19.30’da Hayal Kahvesi İzmir'de, haftayı yüksek tempolu bir rap gecesiyle kapatıyor.

İzmir'de Bu Haftanın DJ Performansları

  • İstek Var mı? (Türkçe Edisyonu): 29 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Köşk Alsancak'ta, Türkçe şarkılarla dolu interaktif bir parti atmosferi sunuyor.

  • Euphoria Night: 30 Nisan Perşembe saat 21.30’da Dome Alsancak'ta, özel setlerle dolu bir dans gecesi vadediyor.

  • Klob Presents: Ege363: 1 Mayıs Cuma saat 22.30’da Kalt Izmir'de, elektronik müziğin yerel temsilcileriyle dans severleri ağırlıyor.

  • Kasango: 1 Mayıs Cuma saat 23.00’de SALON'da, global house tınılarını İzmir gece hayatına taşıyor.

  • Özge Ürer (Selekta Style): 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Monk Community'de, farklı tarzları harmanladığı setiyle gecenin ritmini belirliyor.

İzmir'de Bu Haftanın Caz ve Blues Müzik Konserleri: 

  • Cazbend: 29 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü'nde, haftanın ilk gününü caz ve alternatif melodilerle başlatıyor.

  • Cazbend ft. Verda Akyıldız: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Konak Vapur İskelesi'nde, caz müziğin sofistike tınılarını Verda Akyıldız'ın etkileyici vokaliyle birleştiriyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa’nın bu haftaki müzik ajandası bir hayli yoğun. Şehrin farklı mekanlarında gerçekleşecek konserleri kategorilerine göre düzenlenmiş şekilde aşağıda bulabilirsin.

Bu Hafta Bursa'da Hangi Konserler Var?

  • Zelişah & Mustafa: 29 Nisan Çarşamba saat 20.30’da Podyum Sanat Mahal'da, pop müziğin sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine enerjik ve samimi bir gece yaşatıyor.

  • Rubato: 29 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Sonset Özlüce'de, kendilerine has yorumlarıyla arabesk ve pop hitlerini harmanladıkları bir performans sergiliyor.

  • Onur Özdemir: 1 Mayıs Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa'da, 'Raksedip Yarın Yokmuşcasına' albüm turnesi kapsamında en yeni şarkılarıyla sahnede oluyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri: 

  • Zakkum & Emrah Karaduman: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa'da, rock müziğin hüzünlü tınılarını ve pop ritimlerini aynı sahnede buluşturan dev bir konsere imza atıyor.

  • Mary Jane: 3 Mayıs Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa'da, haftayı yüksek enerjili rock coverları ve sevilen şarkılarıyla kapatıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri: 

  • Cihan Mürtezaoğlu (Akustik Duo): 29 Nisan Çarşamba saat 21.45’de Holly Stone Performance Hall Bursa'da, sakin ve derinlikli bestelerini akustik bir atmosferde hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa'da, şehirli hikayeleri ve alternatif rock tınılarıyla Bursalı müzikseverlerle buluşuyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rap Müzik Konserleri: 

  • Eypio: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Hall Bursa'da, Türkçe rapin en bilinen hitlerini seslendirerek bayram tadında bir sahne sergiliyor.

  • Organize: 3 Mayıs Pazar saat 19.00’da Hayal Kahvesi Bursa'da, yüksek tempolu rapi ve sevilen şarkılarıyla enerjiyi zirveye taşıyor.

Bursa'da Bu Haftanın DJ Performansları Müzik Konserleri: 

  • Euro Party: 28 Nisan Salı saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa'da, Avrupa hitlerinden oluşan özel setiyle dans dolu bir gece vadediyor.

  • Discman (90’lar 2000’ler Gecesi): 30 Nisan Perşembe saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Bursa'da, Türkçe popun en nostaljik ve hareketli yıllarına bir yolculuk sunuyor.

  • Mixtape (90’lar 2000’ler Partisi): 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Bursa'da, geçmişin unutulmaz şarkılarıyla eğlence dolu bir parti atmosferi yaşatıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir’in dinamik sahnesinde bu hafta yer alan alternatif, hip-hop ve pop etkinliklerini tek bir listede topladık. Senin için en uygun konseri buradan seçebilirsin.

Bu Hafta Eskişehir'de Hangi Konserler Var?

  • Öykü Dörter: 29 Nisan Çarşamba saat 21.30’da SPR Pub Eskişehir'de, sevilen pop şarkıları ve enerjik sahne performansıyla müzikseverlerle buluşuyor.

  • Tuana: 1 Mayıs Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de, duru sesi ve yeni nesil pop tınılarıyla hayranlarına keyifli bir gece yaşatıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri: 

  • Ankara Echoes: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de, Ankara'nın kendine has alternatif ruhunu Eskişehir sahnesine taşıyor.

  • Cem Adrian: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, büyüleyici ses rengi ve derinlikli şarkılarıyla hayranlarını bir kez daha etkilemeye hazırlanıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Rap Müzik Konserleri: 

  • Stap: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de SPR Pub Eskişehir'de, yeni albüm enerjisi ve yüksek tempolu performansıyla rap dünyasının ritmini yükseltiyor.

  • Kamufle: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de Eskişehir F Stop Salon'da, hip-hop sahnesinin üretken ismi olarak en sevilen parçalarını Eskişehirli hayranları için seslendiriyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Nerede Parti Var?

  • Happy Girls Night: 29 Nisan Çarşamba saat 21.45’te Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de, 90’lardan günümüze en popüler hitlerin çalınacağı 'girly' konseptli eğlenceli bir parti vadediyor.

  • Ege363: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Eskişehir Club 2020'de, elektronik müziğin enerjisini gece hayatıyla buluşturan özel bir sete imza atıyor.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
