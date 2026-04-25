İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 27 Nisan – 3 Mayıs İstanbul Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 12:44

İstanbul, her zaman olduğu gibi enerjik ve durmaksızın hareketli yaşamıyla, 27 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli müzik etkinlikleriyle adeta bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Şehrin Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na kadar uzanan geniş yelpazede yer alan tarihi, popüler ve kalabalık performans mekanları, her biri farklı bir müzik zevkine hitap eden konserlerle dolup taşıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında; Zorlu, Jolly Joker, Babylon, IF Performance, Bostancı Gösteri Merkezi, Blind, Dorock'ta hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgiler, kapı açılış saatleri, bilet ücretleri ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ve mekanların sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ihmal etmeyin.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Melike Şahin: 28 Nisan Salı saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi'nde, kendine has tarzı ve büyüleyici vokaliyle dinleyicilerine unutulmaz bir akşam sunuyor.

  • Grup Gündoğarken: 28 Nisan Salı saat 20.00’de Ses 1885 Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda, 'Hal ve Gidiş' performansıyla nostalji dolu, samimi bir atmosfer oluşturuyor.

  • Deha Bilimlier: 29 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema'da, popüler şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla eğlence dolu bir gece vadediyor.

  • Ayta Sözeri: 30 Nisan Perşembe saat 21.00’de Jolly Joker Vadi İstanbul'da, güçlü sesi ve neşeli sahne performansıyla dinleyicilerini ağırlıyor.

  • Murat Dalkılıç: 30 Nisan Perşembe saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema'da, sevilen şarkıları ve dans şovlarıyla hayranlarına harika bir gece yaşatıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 30 Nisan Perşembe saat 21.00’de Avalon Kadıköy'de, eğlence ve dansın ön planda olduğu yüksek tempolu bir sahne sergiliyor.

  • Levent Yüksel: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de JJ Arena'da, pop müziğin zamansız klasiklerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiriyor.

  • Simge: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema'da enerjik sahne şovu ve liste başı hitleriyle müzikseverlerle buluşuyor.

  • Fettah Can: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi'nde, sanat hayatının 30. yılını senfonik bir konserle çok özel bir atmosferde kutluyor.

  • Kenan Doğulu: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda, hit şarkıları ve görkemli sahne şovuyla İstanbul akşamında unutulmaz bir performansa imza atıyor.

  • Antonis Remos: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Volkswagen Arena'da, Yunan müziğinin efsane sesi olarak dinleyicilerine romantizm ve eğlence dolu bir gece sunuyor.

  • Buray: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de JJ Arena'da, sevilen aşk şarkıları ve enerjik sahnesiyle hayranlarıyla buluşuyor.

  • Yıldız Tilbe: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Vadiİstanbul'da, kendine has tarzı ve dillerden düşmeyen besteleriyle samimi bir atmosfer yaratıyor.

  • Anıl Durmuş: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, duygusal şarkıları ve güçlü yorumuyla müzikseverlere keyifli bir akşam vadediyor.

  • Kamuran Akkor: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Dada Salon Kabarett'te, 'Gazino Gecesi' konseptiyle Yeşilçam nostaljisini sahneye taşıyor.

  • Gülşen: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, dillerden düşmeyen pop şarkıları ve iddialı sahne şovuyla hayranlarına enerji dolu bir gece yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Performansa Gidilir?

  • Anıl Piyancı: 27 Nisan Pazartesi saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş'da, hip-hop dünyasının nabzını tutan enerjik bir performansa imza atıyor.

  • Kastel Hip Hop Series: 30 Nisan Perşembe saat 22.00’de Kastel Flow'da, türün sevilen örnekleriyle dolu bir gece sunuyor.

  • Mode XL: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Blind İstanbul'da, Türkçe rapin köklü ekibi olarak enerjik ve yüksek tempolu bir geceye imza atıyor.

  • Ozbi: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy'de, 'Live Tour 2026' kapsamında şiirsel rapi ve güçlü orkestrasıyla sahnede fırtınalar estiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • Kastel Local Support: 29 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Kastel'de, Faruk, Ilda Kar, Murat Batı b2b Enis Altan, Kaan OKTM, Emre Colak b2b GKN YLMZ ve Esrena elektronik müziğin ritmini yükseltiyor.

  • Rafael Cerato + Fratello + Poyraz: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de Klein Phönix'te, global elektronik sahnenin başarılı ismini İstanbul’un kalbinde ağırlıyor.

  • DJ Pınar Alkan: 1 Mayıs Cuma saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş'ta, '2000’ler Türkçe Pop Partisi' ile hafta sonuna coşkulu bir final yapıyor.

  • DJ Mert Demir: 1 Mayıs Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de, 90’lar 2000’ler Gecesi Türkçe popun efsane yıllarıyla nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Rebūke: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Kastel'de, tekno müziğin dünyaca ünlü ismi olarak geceyi yüksek ritimle hareketlendiriyor.

  • Emanuel Satie & Maga & Sean Doron: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Klein Phönix'te, elektronik müziğin seçkin isimleriyle sabaha kadar sürecek bir dans maratonu başlatıyor.

  • DJ Ali Taş: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da, '90’lar 2000’ler Türkçe Pop Gecesi' ile nostalji rüzgarları estiriyor.

  • Eray & Mansur: 3 Mayıs Pazar saat 18.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da, haftayı enerjik setlerle kapatmak isteyen müzikseverleri bekliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • Yiğit Kaya: 30 Nisan Perşembe saat 22.00’de Fil Sahne'de, rock müziğin enerjisini sahneye taşıyarak haftanın açılışını yapıyor.

  • Venüs: 30 Nisan Perşembe saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy'de, haftayı rock müziğin güçlü ritimleriyle enerjik bir şekilde kapatıyor.

  • Emre Fel: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina'da, Anadolu rock tınılarını modern yorumuyla hayranlarıyla buluşturuyor.

  • Emre Fel: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da, Anadolu rock tınılarını modern yorumuyla hayranlarıyla buluşturuyor.

  • The Aristocrats: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş'ta, %100 Metal sunumuyla rock ve füzyon müziğin sınırlarını zorlayan bir performans sergiliyor.

  • Duman: 3 Mayıs Pazar saat 19.00’da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, Türk rock müziğinin ikonik grubu olarak en sevilen parçalarını binlerce hayranıyla birlikte açık havada seslendiriyor.

  • Gitarizma: 3 Mayıs Pazar saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş'ta, usta gitaristlerin bir araya geldiği bu özel projeyle rock müziğin teknik ve melodik sınırlarını zorlayan bir müzik ziyafeti sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Indie Konserleri

  • Deniz Tekin: 28 Nisan Salı saat 21.00’de Blind İstanbul'da, duru sesi ve derinlikli şarkı sözleriyle dinleyicilerine dingin bir akşam yaşatıyor.

  • Sena Şahin: 28 Nisan Salı saat 21.30’da Dorock XL Kadıköy'de, özgün tarzı ve etkileyici vokaliyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

  • Anıl Emre Daldal: 29 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy'de, yeni nesil alternatif müziğin sevilen parçalarıyla sahnede oluyor.

  • Ezgi Arıkan: 30 Nisan Perşembe saat 21.30’da KadıköySahne'de, sıcak ve samimi bir atmosferde keyifli bir dinleti sunuyor.

  • Ezginin Günlüğü: 1 Mayıs Cuma saat 21.00’de KadıköySahnede, yıllara meydan okuyan klasikleşmiş şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiriyor.

  • Mahmut Çınar: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de KadıköySahne'de, hikaye anlatan şarkıları ve samimi performansıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Ahmet Ali Arslan: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Öktem Aykut'ta, solo performansı ve naif melodileriyle sakin bir müzik akşamı sunuyor.

  • Mitski: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.15’te KüçükÇiftlik Park'da, derinlikli şarkı sözleri ve büyüleyici sahne estetiğiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor.

  • Gülinler: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Muaf Kadıköy'de, özgün vokali ve alternatif tınılarıyla sahnede yer alıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues ve Akapella Müzik Konserleri

  • Fatih Erkoç: 27 Nisan Pazartesi saat 21.00’de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde, caz dünyasının usta ismi olarak hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni sunuyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 29 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Blind'da, blues ve alternatif müziği harmanladığı özgün performansıyla sahnede yer alıyor.

  • Shabaka: 30 Nisan Perşembe saat 20.30’da Blind İstanbul'da, 'Uluslararası Caz Günü' kapsamında modern cazın sınırlarını zorlayan bir konser veriyor.

  • Greg Foat: 30 Nisan Perşembe saat 21.00’da Babylon'da, cazın büyüleyici melodilerini ve sofistike tınılarını dinleyicileriyle paylaşıyor.

  • Timbrfifths: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Maximum UNIQ Hall'de, a capella müziğin en saf halini büyüleyici bir vokal uyumuyla sergiliyor.

  • Şenay Ocak: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bostancı Beyaz Ev Bar - Sahne 16'da, 'Jazz in Spring' konseptiyle baharın ritmini caz tınılarıyla karşılıyor.

  • Anıl Şallıel x Balkan Sessions: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, cazı Balkan melodileriyle harmanlayan coşkulu bir projeye hayat veriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Halk Müziği, TSM ve Arabesk Konserleri

  • Abdal (Haluk Tolga İlhan): 30 Nisan Perşembe saat 20.00’de Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde, Anadolu'nun köklü ezgilerini kendine has modern yorumuyla yeniden hayat veriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

  • Star Wars: Return of the Jedi: 3 Mayıs Pazar saat 19.00’da Volkswagen Arena'da, efsanevi filmin sahneleri dev ekranda akarken, orkestranın canlı performansı eşliğinde izleyicileri epik bir yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Festivalleri: Hıdrellez Festivali Ne Zaman?

  • Nihat Sırdar: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema'da, '90 Kafası' gösterisiyle dinleyicilerini mizah dolu bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

  • Loca Fight Club: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Ora Arena'da, heyecan dolu dövüş müsabakalarıyla spor ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

  • Suzan Kardeş: 3 Mayıs Pazar saat 19.00’da Maximum Uniq Açıkhava'da, 'Hıdırellez Festivali' ile baharın gelişini coşku ve dansla kutluyor.

İstanbul'da Festival & Gastronomi

%100 Müzik Sunar: FoodieFest: 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri saat 14.00’ten itibaren Lifepark'ta, gastronomi dünyasından seçkin lezzetleri, yaratıcı workshopları ve sevilen sanatçıların konserlerini bir araya getirerek doğanın içinde hem damak tadına hem de müzik tutkusuna hitap eden kapsamlı bir festival deneyimi sunuyor.

  • 13.00 Kapı Açılış

  • 14.00 Ceviz Adam Çocuk Müzikali

  • 16.00 Aydilge

  • 17.30 Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

  • 19.00 Ayna

  • 21.00 Dedublüman

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
