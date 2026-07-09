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Cilvemetreyi Açıyoruz: Yüzde Kaç Sibel Can’sın?

Cilvemetreyi Açıyoruz: Yüzde Kaç Sibel Can’sın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 13:20
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Bazı kadınlar dünyaya sadece yaşamak için gelmez; geçtikleri her yere neşe saçmak, tek bir bakışla ortamın havasını değiştirmek ve o doğuştan gelen, taklit edilemez cilveyi bir yaşam tarzı haline getirmek için gelir. Türk magazin tarihinin ve sahnelerin gelmiş geçmiş en popüler, en ikonik figürlerinden biri olan Sibel Can, son dönemde sosyal medyada yeniden viral olan o tatlı röportajları, 'parmağımın ucunda uyanırım' itirafları ve her hareketiyle buram buram zarafet kokan tavırlarıyla cilvenin kitabını yeniden yazıyor. Peki, senin içindeki o doğuştan gelen cazibe, tatlı dillilik ve flörtöz enerji ne alemde? Günlük alışkanlıkların, hayata karşı o minnoş ama bir o kadar da dominant duruşun Sibel Can’ın o büyüleyici dünyasına ne kadar yakın? 

Hazırsan, cilvemetrenin ibresini sonuna kadar açıyoruz ve içindeki Sibel Can yüzdesini açıklıyoruz!

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Cilvemetreyi Açıyoruz: Yüzde Kaç Sibel Can’sın?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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