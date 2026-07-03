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En Luxury Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

En Luxury Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 20:01
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Kimileri indirim kovalarken kimileri vitrine bakıp 'Bunu alırım' diyebiliyor! Peki burcun lüks tüketim, kaliteli yaşam ve pahalı zevkler konusunda ne kadar iddialı? Bu eğlenceli testte tek yapman gereken burcunu seçmek. Sonrasında ise lüks tutkunu burçlar sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığını öğrenebilirsin!

Haydi öğrenelim!

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En Luxury Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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