Seçtiğin Tatlılara Göre Karakterin Ne Kadar Karanlık?

Tatlılar sadece damak zevkini değil ruh halini de ele verir. Seçtiğin tatlılar; senin ne kadar “light” ne kadar “dark” bir karaktere sahip olduğunu ortaya çıkarabilir. Masum görünen seçimlerin aslında iç dünyan hakkında çok şey söylüyor olabilir…

Hazırsan tatlılarını seç ve gerçeği öğren!