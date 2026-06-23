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Seçtiğin Tatlılara Göre Karakterin Ne Kadar Karanlık?

Seçtiğin Tatlılara Göre Karakterin Ne Kadar Karanlık?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 16:01
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Tatlılar sadece damak zevkini değil ruh halini de ele verir. Seçtiğin tatlılar; senin ne kadar “light” ne kadar “dark” bir karaktere sahip olduğunu ortaya çıkarabilir. Masum görünen seçimlerin aslında iç dünyan hakkında çok şey söylüyor olabilir… 

Hazırsan tatlılarını seç ve gerçeği öğren!

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Seçtiğin Tatlılara Göre Karakterin Ne Kadar Karanlık?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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