Seçtiğin Tatlılara Göre Karakterin Ne Kadar Karanlık?
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Tatlılar sadece damak zevkini değil ruh halini de ele verir. Seçtiğin tatlılar; senin ne kadar “light” ne kadar “dark” bir karaktere sahip olduğunu ortaya çıkarabilir. Masum görünen seçimlerin aslında iç dünyan hakkında çok şey söylüyor olabilir…
Hazırsan tatlılarını seç ve gerçeği öğren!
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Seçtiğin Tatlılara Göre Karakterin Ne Kadar Karanlık?
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