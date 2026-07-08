Aşk Hayatında Ne Kadar Psikopatsın?

Herkesin aşk hayatı birbirinden farklıdır. Bazı insanlar aşık olduklarında daha sessiz, daha huzurlu ya da daha eğlenceli olurken, bazıları kendilerini kaosun içinde bulur. Peki sen aşk hayatında nasıl birisin? Aşk seni nasıl değiştiriyor?

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