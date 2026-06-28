Sahip Olduğun Aura Hangi Hayvanla Aynı?
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Bazı insanlar bir ortama girdiğinde tüm bakışları üzerine çeker, bazıları ise sessizce köşesinde otursa bile etrafına inanılmaz bir güven ve huzur yayar. İşte buna 'aura' diyoruz! Sözcüklerle ifade edemediğin, tamamen ruhundan etrafa yayılan o görünmez enerji dalgası aslında doğadaki bir canlının ruhuyla birebir eşleşiyor. Kimisi bir avcı kadar keskin ve büyüleyici, kimisi ise gökyüzünde süzülen bir kuş kadar özgür.
Peki, senin yaydığın o gizemli enerji aslında hangi hayvana ait? Hazırsan arkana yaslan, içgüdülerine güven ve soruları yanıtla; aurandaki o vahşi ya da asil gücü ortaya çıkarıyoruz!
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Sahip Olduğun Aura Hangi Hayvanla Aynı?
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