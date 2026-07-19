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Günlük Alışkanlıkların Psikolojik Travmana İşaret Ediyor Olabilir!

Günlük Alışkanlıkların Psikolojik Travmana İşaret Ediyor Olabilir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 13:15
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Hepimizin günlük hayatta farkında olmadan tekrar ettiği bazı davranışlar vardır. Kimi zaman aşırı tetikte olmak, insanlara güvenmekte zorlanmak ya da duyguları bastırmak gibi alışkanlıklar geçmiş yaşantılarımızın izlerini taşıyabilir. Elbette tek başına hiçbir davranış bir psikolojik travmanın kanıtı değildir. Ancak bazı örüntüler, yaşadığımız deneyimlerin bugünkü tepkilerimizi nasıl şekillendirdiğine dair ipuçları verebilir. 

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Günlük Alışkanlıkların Psikolojik Travmana İşaret Ediyor Olabilir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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