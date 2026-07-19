Günlük Alışkanlıkların Psikolojik Travmana İşaret Ediyor Olabilir!

Hepimizin günlük hayatta farkında olmadan tekrar ettiği bazı davranışlar vardır. Kimi zaman aşırı tetikte olmak, insanlara güvenmekte zorlanmak ya da duyguları bastırmak gibi alışkanlıklar geçmiş yaşantılarımızın izlerini taşıyabilir. Elbette tek başına hiçbir davranış bir psikolojik travmanın kanıtı değildir. Ancak bazı örüntüler, yaşadığımız deneyimlerin bugünkü tepkilerimizi nasıl şekillendirdiğine dair ipuçları verebilir.

Verdiğin cevaplara göre seni en çok yansıtan yorumu keşfetmeye hazır ol!