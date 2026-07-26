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Psikologlara Göre Toplantıdan Sıkılanların En Sık Kullandığı 6 Cümle

Psikologlara Göre Toplantıdan Sıkılanların En Sık Kullandığı 6 Cümle

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 09:25
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Toplantılar bazen planlanandan uzun sürebiliyor ve herkesin aklından aynı düşünce geçebiliyor: 'Artık çıksam mı?' Ancak iş hayatında bunu doğrudan söylemek yerine daha diplomatik ifadeler tercih ediliyor. Psikologlara göre bu cümleler, hem profesyonel görünmeyi hem de kişisel sınırları korumayı sağlayan önemli iletişim ipuçları veriyor.

Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
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Kimse toplantının ortasında "Ben sıkıldım, çıkıyorum." demiyor.

Kimse toplantının ortasında "Ben sıkıldım, çıkıyorum." demiyor.

Bunun yerine çoğumuz, farkında bile olmadan daha kibar ve diplomatik cümleler kuruyoruz.

Hepimizin başına gelmiştir. Toplantı uzar, konu dağılıp durur, konuşulanlar bir noktadan sonra sizi ilgilendirmemeye başlar. Ama yine de kimse 'Benim işim bitti.' deyip çekip gitmez. Bunun yerine hem profesyonel görünmeyi hem de kimseyi kırmamayı sağlayan bazı kalıp cümlelere sığınırız.

Psikologlara göre bu ifadeler yalan söylemekten çok, iş hayatındaki sosyal dengeyi korumaya yarıyor. İnsanlar hem zamanlarını korumak hem de karşı tarafta olumsuz bir izlenim bırakmamak için daha dolaylı bir dil kullanmayı tercih ediyor.

İşte Psikolojiye Göre Toplantıdan Sıkılan İnsanların En Sık Kullandığı 6 Cümle

İşte Psikolojiye Göre Toplantıdan Sıkılan İnsanların En Sık Kullandığı 6 Cümle

'Birazdan başka bir toplantım var.'

Kurumsal hayatın belki de en klasik çıkış cümlesi. Bazen gerçekten başka bir toplantı vardır, bazen de kişi artık bu görüşmeye ayırabileceği sürenin dolduğunu anlatmak istiyordur. Mesaj nettir: 'Yavaş yavaş toparlasak iyi olacak.'

'Diğer görüşmeye geçmem gerekiyor.'

Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu cümleyi daha sık duymaya başladık. Teams'ten çıkıp Zoom'a, Zoom'dan Meet'e geçen çalışanlar için oldukça tanıdık bir ifade. Aynı zamanda nazik bir veda cümlesi.

'Toplantı notlarını benimle de paylaşabilir misiniz?'

Bunu söyleyen kişi genellikle kalan kısmın kendi açısından çok kritik olmadığını düşünüyordur. 'Devamını sonra okurum.' demenin daha profesyonel bir yolu gibi düşünebilirsiniz.

'Benim tarafımda konuşulacak başka bir konu kalmadı.'

Bu cümle aslında toplantının bitmesini istemekten çok, kişinin kendi gündemini tamamladığını anlatıyor. Karşı tarafa baskı yapmadan, 'Ben artık çıkabilirim.' mesajı vermenin en kibar yollarından biri.

'Siz devam edin, ben müsaadenizi isteyeyim.'

Türkiye'deki ofis kültüründe belki de en doğal vedalaşma cümlesi bu. Kişi hem toplantıyı bölmemiş oluyor hem de ayrılışını grubun çalışmasına saygılı bir şekilde ifade ediyor.

'Ben çıkmadan önce son bir şey eklemek istiyorum.'

Bu cümleyi duyduğunuzda genellikle o kişinin toplantıdaki son sözlerini dinliyorsunuz demektir. Kısa bir değerlendirme yapar, son fikrini söyler ve ardından toplantıdan ayrılır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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