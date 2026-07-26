Psikologlara Göre Toplantıdan Sıkılanların En Sık Kullandığı 6 Cümle

'Birazdan başka bir toplantım var.'

Kurumsal hayatın belki de en klasik çıkış cümlesi. Bazen gerçekten başka bir toplantı vardır, bazen de kişi artık bu görüşmeye ayırabileceği sürenin dolduğunu anlatmak istiyordur. Mesaj nettir: 'Yavaş yavaş toparlasak iyi olacak.'

'Diğer görüşmeye geçmem gerekiyor.'

Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu cümleyi daha sık duymaya başladık. Teams'ten çıkıp Zoom'a, Zoom'dan Meet'e geçen çalışanlar için oldukça tanıdık bir ifade. Aynı zamanda nazik bir veda cümlesi.

'Toplantı notlarını benimle de paylaşabilir misiniz?'

Bunu söyleyen kişi genellikle kalan kısmın kendi açısından çok kritik olmadığını düşünüyordur. 'Devamını sonra okurum.' demenin daha profesyonel bir yolu gibi düşünebilirsiniz.

'Benim tarafımda konuşulacak başka bir konu kalmadı.'

Bu cümle aslında toplantının bitmesini istemekten çok, kişinin kendi gündemini tamamladığını anlatıyor. Karşı tarafa baskı yapmadan, 'Ben artık çıkabilirim.' mesajı vermenin en kibar yollarından biri.

'Siz devam edin, ben müsaadenizi isteyeyim.'

Türkiye'deki ofis kültüründe belki de en doğal vedalaşma cümlesi bu. Kişi hem toplantıyı bölmemiş oluyor hem de ayrılışını grubun çalışmasına saygılı bir şekilde ifade ediyor.

'Ben çıkmadan önce son bir şey eklemek istiyorum.'

Bu cümleyi duyduğunuzda genellikle o kişinin toplantıdaki son sözlerini dinliyorsunuz demektir. Kısa bir değerlendirme yapar, son fikrini söyler ve ardından toplantıdan ayrılır.