Sabah Rutininde Yaptığınız Bu Hatalar Enerjinizi Tüketiyor Olabilir
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Sabah uyandıktan sonraki ilk saat, gün boyunca hissedeceğiniz enerji seviyesini ve odaklanma performansını düşündüğünüzden daha fazla etkileyebilir. Alarmı sürekli ertelemek, güne telefonla başlamak veya kahvaltıyı atlamak gibi masum görünen alışkanlıklar ise bu dengeyi bozabiliyor. Uzmanlara göre sabah rutininizde yapacağınız küçük değişiklikler, gününüzün çok daha verimli geçmesine yardımcı olabilir.
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Sabah uyandıktan sonraki ilk saat, günün geri kalanını düşündüğümüzden çok daha fazla etkileyebilir.
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Alarmı sürekli ertelemek sandığınız kadar masum değil
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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