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Sabah Rutininde Yaptığınız Bu Hatalar Enerjinizi Tüketiyor Olabilir

Sabah Rutininde Yaptığınız Bu Hatalar Enerjinizi Tüketiyor Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 16:51
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Sabah uyandıktan sonraki ilk saat, gün boyunca hissedeceğiniz enerji seviyesini ve odaklanma performansını düşündüğünüzden daha fazla etkileyebilir. Alarmı sürekli ertelemek, güne telefonla başlamak veya kahvaltıyı atlamak gibi masum görünen alışkanlıklar ise bu dengeyi bozabiliyor. Uzmanlara göre sabah rutininizde yapacağınız küçük değişiklikler, gününüzün çok daha verimli geçmesine yardımcı olabilir.

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Sabah uyandıktan sonraki ilk saat, günün geri kalanını düşündüğümüzden çok daha fazla etkileyebilir.

Sabah uyandıktan sonraki ilk saat, günün geri kalanını düşündüğümüzden çok daha fazla etkileyebilir.

Bu süreçte yapılan küçük tercihler; kortizol ritmini, zihinsel performansı ve enerji seviyelerini doğrudan şekillendirir. Uyku ve davranışsal tıp alanındaki uzmanlara göre, farkında olmadan tekrarlanan bazı sabah alışkanlıkları hem metabolizmayı hem de ruh halini olumsuz etkileyerek günün daha yorgun ve verimsiz geçmesine neden olabilir.

Alarmı sürekli ertelemek sandığınız kadar masum değil

Alarmı sürekli ertelemek sandığınız kadar masum değil

Alarmı sürekli ertelemek sandığınız kadar masum değil

Birçok kişinin sabah yaptığı en yaygın hata, alarmı birkaç kez ertelemektir. Birkaç dakika daha uyumak dinlendirici gibi görünse de uzmanlar bunun tam tersini söylüyor.

Northwestern University Sleep Medicine'in 2023 tarihli araştırmasına göre, alarm sonrası yeniden uykuya dalmak REM uykusunu bölerek sabah sersemliği ve uyku mahmurluğunu artırabiliyor. Bu nedenle güne daha düşük enerjiyle başlanıyor.

Gözünüzü açar açmaz telefona sarılmayın

Alarmı kapatır kapatmaz sosyal medya, haberler veya e-postaları kontrol etmek de sabah enerjisini olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlara göre beyin, uyanır uyanmaz yoğun bilgi akışına maruz kaldığında doğal kortizol uyanış tepkisi bozulabiliyor. İlk 20-30 dakikayı telefondan uzak geçirmek, güne daha sakin ve dengeli başlamaya yardımcı olabilir.

Kahvaltıyı atlamak enerji düşüklüğüne neden olabilir

Yoğun tempoda birçok kişi kahvaltıyı atlıyor ya da şeker ağırlıklı besinlerle güne başlıyor. Oysa Johns Hopkins Medicine'in 2024 önerilerine göre bu durum, gün içinde kan şekeri dalgalanmalarına, dikkat dağınıklığına ve sık acıkmaya yol açabiliyor.

Protein açısından zengin bir kahvaltı ise daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olurken enerji seviyesinin korunmasını da destekliyor.

Kahveyi hemen içmek yerine biraz bekleyin

Pek çok kişi güne kahveyle başlıyor. Ancak uzmanlar, kafeinin uyanır uyanmaz değil, yaklaşık 30-60 dakika sonra tüketilmesinin daha etkili olabileceğini belirtiyor. Bu sayede kahvenin uyarıcı etkisi daha verimli hissedilebiliyor.

Sabah güneş ışığı almak biyolojik saati destekliyor

Araştırmalar, sabahın ilk yarım saatinde doğal gün ışığına çıkmanın sirkadiyen ritmi düzenlediğini gösteriyor. Bu alışkanlık hem gün içinde uyanıklığı artırabiliyor hem de gece daha kaliteli uyumaya katkı sağlayabiliyor.

Kısa süreli hareket bile fark yaratıyor

Uzun egzersizler şart değil. Sabah yapılan 5-10 dakikalık yürüyüş veya esneme hareketleri kan dolaşımını hızlandırarak zihinsel netliği artırabiliyor ve halsizlik hissini azaltabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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