Dünya Kupası Sonrası Herkes Bu Ülkeyi Konuşuyor: Aramalar Yüzde 5800 Arttı

Google aramalarında büyük bir artış yaşayan ülke, uygun fiyatlı tatil seçenekleri, tarihi şehirleri ve turkuaz gölleriyle gezginlerin radarına girdi. Seyahat uzmanlarına göre Bosna Hersek, Avrupa'nın hâlâ hak ettiği ilgiyi görmeyen en etkileyici rotalarından biri.

Dünya Kupası turizmi de hareketlendirdi

Seyahat şirketi Iglu Cruise'un Google arama verilerini inceleyerek hazırladığı araştırmaya göre, Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında Bosna Hersek en dikkat çeken destinasyon oldu. 'Bosna Hersek'i ziyaret et' aramaları Temmuz 2026'da geçen yılın aynı dönemine göre tam yüzde 5800 arttı.

Uzmanlar, bu yükselişte ülkenin Dünya Kupası'ndaki sürpriz performansının etkili olduğunu düşünüyor. İlk kez katıldığı turnuvada Galler ve İtalya'yı geride bırakarak finallere kalan Bosna Hersek, grup aşamasını geçmeyi başardıktan sonra ev sahibi ABD'ye elendi. Turnuvadaki bu başarı, ülkenin adını futbolun ötesinde turizm dünyasında da duyurdu.