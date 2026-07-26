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Dünya Kupası Sonrası Herkes Bu Ülkeyi Konuşuyor: Aramalar Yüzde 5800 Arttı

Dünya Kupası Sonrası Herkes Bu Ülkeyi Konuşuyor: Aramalar Yüzde 5800 Arttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 08:42
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Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından turizmde adeta parlayan ülkelerden biri haline geldi. Google aramalarında yaşanan büyük artış, ülkenin hem uygun fiyatları hem de zümrüt yeşili gölleri, tarihi şehirleri ve doğal güzellikleriyle gezginlerin yeni gözdesi olduğunu ortaya koydu. Seyahat uzmanlarına göre Bosna Hersek, Avrupa'da kalabalıktan uzak ama etkileyici bir rota arayanlar için öne çıkan destinasyonların başında geliyor.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/travel/hi...
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Bosna Hersek'e olan ilgi adeta patlama yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Bosna Hersek'e olan ilgi adeta patlama yaptı.

Google aramalarında büyük bir artış yaşayan ülke, uygun fiyatlı tatil seçenekleri, tarihi şehirleri ve turkuaz gölleriyle gezginlerin radarına girdi. Seyahat uzmanlarına göre Bosna Hersek, Avrupa'nın hâlâ hak ettiği ilgiyi görmeyen en etkileyici rotalarından biri.

Dünya Kupası turizmi de hareketlendirdi

Seyahat şirketi Iglu Cruise'un Google arama verilerini inceleyerek hazırladığı araştırmaya göre, Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında Bosna Hersek en dikkat çeken destinasyon oldu. 'Bosna Hersek'i ziyaret et' aramaları Temmuz 2026'da geçen yılın aynı dönemine göre tam yüzde 5800 arttı.

Uzmanlar, bu yükselişte ülkenin Dünya Kupası'ndaki sürpriz performansının etkili olduğunu düşünüyor. İlk kez katıldığı turnuvada Galler ve İtalya'yı geride bırakarak finallere kalan Bosna Hersek, grup aşamasını geçmeyi başardıktan sonra ev sahibi ABD'ye elendi. Turnuvadaki bu başarı, ülkenin adını futbolun ötesinde turizm dünyasında da duyurdu.

Bosna Hersek'i cazip kılan tek şey futbol değil.

Bosna Hersek'i cazip kılan tek şey futbol değil.

Seyahat uzmanlarına göre ülke, Avrupa'da bütçeyi zorlamadan gezilebilecek en uygun destinasyonlardan biri.

Başkent Saraybosna geçen yıl yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladı. Paris, Londra ya da Roma gibi milyonlarca turist çeken şehirlerle kıyaslandığında bu sayı oldukça mütevazı olsa da, birçok gezgin tam da bu nedenle Bosna Hersek'i tercih ediyor. Daha sakin sokaklar, daha az kalabalık ve daha otantik bir deneyim sunması ülkenin en büyük avantajları arasında gösteriliyor.

Turkuaz sularıyla büyüleyen doğa

Bosna Hersek denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri de zümrüt yeşili nehirleri ve gölleri. Özellikle Una Milli Parkı, berrak suları ve yemyeşil doğasıyla ülkenin en dikkat çeken noktalarından biri.

Yaz aylarında ziyaretçiler burada doğal alanlarda yüzebilir, rafting yapabilir ya da sadece nehir kenarında vakit geçirerek manzaranın tadını çıkarabilir. Turkuaz renkteki sular, son yıllarda sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmış durumda.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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