Sevgili Aslan, partnerinle büyük jestler ve gösterişli planlar yerine, günlük hayatı kolaylaştıran ufak yardımlaşmalarla sevgini göstermek aranızdaki bağı güçlendiriyor. Birlikte yemek yapmak veya evi toparlamak gibi pratik paylaşımlar, sevginizi çok daha sıcak ve sarsılmaz bir boyuta taşıyacak.

Bekar bir Aslan burcu isen bugün popüler ve gürültülü mekanlardan ziyade, günlük rutinlerini hallederken karşına çıkacak insanlara dikkat etmelisin. Markette, yürüyüşte veya bir veteriner kliniğinde tanışacağın çalışkan ve samimi bir karakterle, temelleri çok sağlam atılacak bir iletişime başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…