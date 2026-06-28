Sevgili Aslan, bugün Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini sahneden, gösterişten ve kalabalıklardan çekerek günlük rutinlerine, evcil hayvanlarına veya bedensel sağlığına yönlendiriyorsun. Dağınık çalışma masanı organize etmek, sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak veya minik dostlarınla vakit geçirmek ruhuna çok iyi gelecek.

Hizmet etme ve hayatı düzene sokma arzun, seni karmaşadan kurtarıyor. Küçük detayları yoluna koyduğunda, aslında hayatındaki büyük hedeflere ulaşmanın ne kadar kolaylaştığını görerek pazartesi gününü çok üretken kapatıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen partnerinle büyük jestler yerine, günlük hayatı kolaylaştıran ufak yardımlaşmalarla sevgini gösteriyorsun. Birlikte yemek yapmak veya evi toparlamak aranızdaki şefkati derinleştirecek. Bekar bir Aslan burcu isen bugün sana popüler mekanlarda değil; bir veteriner kliniğinde, markette veya günlük rutinlerini hallederken karşına çıkacak çalışkan biriyle tanışma fırsatı sunuyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...