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Aslan Burcu right-white
29 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Haziran Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini sahneden, gösterişten ve kalabalıklardan çekerek günlük rutinlerine, evcil hayvanlarına veya bedensel sağlığına yönlendiriyorsun. Dağınık çalışma masanı organize etmek, sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak veya minik dostlarınla vakit geçirmek ruhuna çok iyi gelecek.

Hizmet etme ve hayatı düzene sokma arzun, seni karmaşadan kurtarıyor. Küçük detayları yoluna koyduğunda, aslında hayatındaki büyük hedeflere ulaşmanın ne kadar kolaylaştığını görerek pazartesi gününü çok üretken kapatıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen partnerinle büyük jestler yerine, günlük hayatı kolaylaştıran ufak yardımlaşmalarla sevgini gösteriyorsun. Birlikte yemek yapmak veya evi toparlamak aranızdaki şefkati derinleştirecek. Bekar bir Aslan burcu isen bugün sana popüler mekanlarda değil; bir veteriner kliniğinde, markette veya günlük rutinlerini hallederken karşına çıkacak çalışkan biriyle tanışma fırsatı sunuyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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