Sevgili Aslan, bugün Mars İkizler burcuna geçerek senin sosyal ağlarını, grup mesajlarını ve topluluk iletişimini adeta bir panayır yerine çeviriyor. Akıllı telefonun gün boyu susmayabilir; arkadaşlarınla aniden bir organizasyon planlayabilir, dijital bir platformda harika bir fikir beyan ederek herkesin dikkatini üzerine çekebilirsin. Sosyal zekan devrede.

Grup içindeki bu hızlı ve espri dolu iletişim, senin organizatör ruhunu parlatıyor. İnsanları bir araya getiren, küsleri barıştıran veya etkinlik planlayan kişi olmak, sana büyük bir yaşam sevinci ve enerji katacak. Üstelik bu durum maddi anlamda da kazandıran adımlar atmak üzere sana beklenmedik bir cesaret verecek!

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle beraber kalabalık arkadaş ortamlarına girmek veya bir grup etkinliğine ev sahipliği yapmak aşkınıza çok neşeli bir renk katıyor. Birlikte sosyalleşmek size iyi gelecek. Bekar bir Aslan burcu isen, bir arkadaşının tanıştırmasıyla veya dahil olduğun ortak bir WhatsApp grubunda esprileriyle öne çıkan, zekasıyla seni anında yakalayan enerjik profille hızlı bir flörte başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...