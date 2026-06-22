Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki Ay ile Jüpiter karesi, iş yerinde finansal konularda veya bütçe taleplerinde biraz fazla cesur davranmana neden olabilir. Projelerin için oldukça büyük bir bütçe talep etmek veya lüks harcamalara yönelmek isteyeceksin. Gözü kara olmak güzel olsa da, onay almak için rakamları biraz daha mantıklı bir zemine çekmen gerekecek.

Maliyetleri revize edip daha uygulanabilir bir plan sunduğunda, yöneticilerini etkilemen çok daha kolay olacak. Finansal konulardaki bu iyimser coşku, özel hayatında da kendini gösteriyor. Sevdiğin insanlara gösterişli jestler yapma isteğini dizginleyip, bütçeni koruyarak daha sade planlar üretmek salı gününü rahat geçirmeni sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerini mutlu etmek için büyük organizasyonlar yapmana gerek yok. Birlikte yapacağınız kısa bir yürüyüş veya içten bir iltifat, pahalı bir hediyeden çok daha fazla etki yaratacak. Bekar bir Aslan burcu isen, ilgilendiğin kişiyi etkilemek için başarılarını sıralamak yerine sadece doğal halinle sohbet etmen, karşı tarafın sana çok daha samimi yaklaşmasını sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...