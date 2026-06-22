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Aslan Burcu right-white
23 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Haziran Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş Ay üçgeni hücresel yenilenme hızına ve üreme organlarının biyolojik ritmine destekleyici bir etki bırakıyor. Bedeninin kendi kendini onarma kapasitesi bugün zirveye çıkarak, kronik yorgunluk hissini hücrelerinden söküp atacak.

Bu onarım sürecine destek vermek için antioksidan zengini kırmızı orman meyvelerine yönelmek ve uykunu iyi almak büyük önem taşıyor. Bedeninin doğal ritmine saygı duymak, sana gençleşmiş ve taptaze bir enerji sunacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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