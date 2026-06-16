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Aslan Burcu right-white
17 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Haziran Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı üst kol ve triceps kaslarında yorucu bir hamlığa yol açabilir. Zira bu enerji hem üst bedenini yoruyor hem de içsel anlamda destekleyici karakterini ön plana çıkarıyor. 

Bu astrolojik enerjinin kollarında yarattığı fiziksel gerginliği açmak için ise dirseklerini başının üzerine doğru kıvırarak arkaya doğru yapacağın triceps esnetme hareketlerine yönelmelisin. Kollarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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