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Aslan Burcu right-white
19 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Haziran Cuma gününüz nasıl geçecek? 19 Haziran Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Chiron'un Boğa burcundaki seyri, kariyerinde elde ettiğin başarıların maddi karşılığını talep etmen için sana muazzam bir cesaret veriyor. Geçtiğimiz günlerde gösterdiğin performansın ardından, bugün yöneticilerinin karşısına çıkıp hak ettiğin primi, terfiyi veya zammı son derece net ve rasyonel bir dille isteyeceksin. Emeğinin karşılığını masada bırakmıyorsun.

İş hayatındaki bu somut adım, hafta sonuna girerken seni kutlama moduna sokuyor. Cuma akşamını evinde veya sevdiğin bir mekanda, kendine ufak tefek lüksler ısmarlayarak geçirecek, kendi başarına bizzat kendin kadeh kaldıracaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerin senin bu kararlı ve öz güvenli duruşunu hayranlıkla izliyor. Chiron'un Boğa burcundaki transiti, aranızdaki sevgiyi birbirinizi destekleyen somut eylemlerle taçlandırmanızı sağlayacak. Bekar bir Aslan burcu isen, bugün vitrine oynayan, sadece laf üreten insanlara kapın kapalı. Kariyerinde kendi tırnaklarıyla bir yere gelmiş, başarılarına saygı duyan ve ayakları yere sağlam basan yetenekli bir karaktere hayranlık duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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