Sevgili Aslan, bugün partnerinle birbirinize somut destekler sunmanız, ilişkindeki şatafatlı beklentileri silip yerine sağlam bir güven inşa ediyor. Chiron'un Boğa burcundaki etkisi, birlikte emek vererek geçirdiğiniz bu akşamı sarsılmaz kılıyor.

Bekar bir Aslan burcu isen, bugün aşktaki gösteriş ihtiyacından arınıyorsun. Laf kalabalığı yapmak yerine, sana başarıların üzerinden saygı duyan ve varlığıyla güven hissettiren biriyle aşkın saf ve gerçek halini yaşamaya doğru ilerliyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...