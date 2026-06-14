Sevgili Aslan, bugün ilişkinde İkizler Yeni Ayı'nın zihinsel beklentileri artıran havasıyla, partnerinin sana karşı ufak bir ilgisizliği sitemkar yapmana yol açabilir. Ancak onun bu durumu sana değil, kendi stresine yönelik. Bütün boşluklarını onunla dolduramayacağını fark edip kendi hobilerine dönmek, ilişkiye nefes aldıracak.

Bekar bir Aslan olarak, reddettiğin gösterişli ama boş flört ise sana kendi değerini hatırlatıyor. Yanında susup sadece vitrin olacağın biri yerine, seninle beyin fırtınası yapabilecek zeki insanlara alan açıyorsun. Standartların akıl üzerine yeniden şekilleniyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...