Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki Mars Jüpiter altmışlığı, seni sosyal çevrenin veya arkadaş grubunun doğal ve coşkulu lideri yapıyor. Hafta sonu için harika bir buluşma organize etmek, bir sivil toplum çalışmasına katılmak veya arkadaşlarını ortak bir eylem etrafında toplamak sana müthiş bir yaşamsal tatmin verecek.

İnsanlara ilham vererek onları harekete geçirme yeteneğin, sadece eğlenceli vakit geçirmeni sağlamakla kalmıyor, etrafındaki sevgi ve saygı halesini de büyütüyor. Girdiğin ortamlarda yaydığın umut dolu enerji, cumartesi gününün yıldızı olmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen partnerinle sosyal ortamlara karışmak ve dostlarınla neşeli anlar paylaşmak sevgini dışa dönük kılacak. Gurur duyduğun bir tablo çizeceksin. Bekar bir Aslan burcu isen kalabalık bir etkinlikte lider ruhunu takdir eden öz güvenli biriyle çok sıcak, aniden alevlenen bir çekim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...