Sevgili Aslan, partnerinle birlikte dost meclislerinde boy göstermek ve ortamın neşesi olmak ilişkinizi çok daha dışa dönük bir hale getiriyor. Birbirinizin esprilerine gülmek ve sosyal hayatta birbirinizi desteklemek, aranızdaki tutkuyu arkadaşlıkla harmanlayacak.

Bekar bir Aslan burcu isen, sessiz sedasız mekanlarda yalnız beklemek yerine, kalabalıkların içinde parlamayı seçiyorsun. Senin sosyal zekana ayak uydurabilen, arkadaş çevrende saygı gören ve mizahıyla kalbini hızla çarptıran dışa dönük karakterle çok eğlenceli bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…