Sevgili Aslan, partnerinle arandaki inatlaşmayı bitirip hataları kabullenmek, sevginin üzerindeki yorucu yükü kaldırıyor. Beklentileri düşürüp sadece birbirinize destek olmaya karar verdiğiniz bu akşam, size derin bir huzur verecek.

Bekar bir Aslan burcu isen, ilgi odağı olma çabasından sıyrılarak kalbini dinlendiriyorsun. Sade bir kahvecide veya sessiz bir ortamda, sana sıradan ama çok güvenli hissettiren kişiyle kuracağın bağ, tüm ego savaşlarını unutturacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...