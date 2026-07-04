Sevgili Aslan, pazar gününe Ay'ın Balık burcundaki o yumuşak ve şifalı enerjisiyle başlarken, içindeki o hep sahnede olmak isteyen, alkış arayan kimliğini şaşırtıcı bir şekilde değiştiriyorsun. Bireysel zaferler peşinde koşmak yerine; arka planda sessizce başkalarına yardım etmek, hizmet etmek ve kolektif bir iyiliğin görünmez kahramanı olmak ruhunu inanılmaz derecede besleyecek.

Spot ışıklarından çekilip kendi içsel mutfağına girdiğinde, aslında başkalarının ilgisine hiç ihtiyacın olmadığını fark edeceksin. Jüpiter senin burcunda ilerlerken öz güvenin zaten zirvede; bu yüzden kendini kanıtlamana gerek yok. Sessizce birilerine destek olmak ruhunu kibirden arındırarak sana saf bir mutluluk verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle ilişkini dış dünyanın gözünden, sosyal medyanın vitrininden tamamen çekip alıyorsun. Kapalı kapılar ardında yaşanan gizli ve şefkatli tutku sizi büyüleyecek. Bekar bir Aslan burcu isen, gösterişli ve gürültülü insanları es geçerek; kendi halinde, alçakgönüllü ama kalitesi duruşundan belli olan asil bir ruhla kimsenin bilmediği bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...